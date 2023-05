ORTIGUEIRA | Ana Belén Franco (P. Ort.): "O concello ten moitas carencias en aspectos básicos como a política social"

Ana Belén Franco (Ortigueira, 1972) lidera Primeiro Ortigueira, un partido que se crea en 2019 “coa intención de cambiar a política local”. La candidata asegura que “tras catro anos na oposición aspiramos a gobernar neste novo mandato”.



Asegura que el municipio “ten moitas carencias nos aspectos máis básicos, como a política social, cun Servizo de Axuda no Fogar abandonado, con lista de dependentes sen atender, traballadoras en situación de temporalidade e sen disfrutar de vacacións e días libres; seguimos sen Plan de Urbanismo e cunhas normas subsidiarias obsoletas que impiden o desenvolvemento económico e urbano do concello”.

Sostiene que también se suspende en materia de saneamiento, “con vertidos de augas residuais á ría de Ortigueira-Ladrido, dos que recibimos e pagamos sancións todos os anos” y lamenta también que no se haya invertido “nin un só euro en proxectos de saneamento”. Así, confía en poder gobernar y poner solución a todas estas carencias, además, “dándolle importancia á cultura, á música, á historia de Ortigueira, a mellorar as infraestructuras municipais, pistas, edificios, beirarrúas, parques infantis, etc, e mellorar o saneamento nas parroquias e conseguir que as administracións volvan invertir en Ortigueira.