Jornadas de reuniones en Narón para configurar el próximo gobierno local

Los naroneses y naronesas decidieron el pasado domingo dar su apoyo nuevamente al proyecto encabezado por Marián Ferreiro. Así lo refrendan los 7.235 votos que obtuvo Terra Galega, 224 más que en los pasados comicios municipales de 2019.



Estas cifras no le bastaron, sin embargo, para lograr la mayoría absoluta a la que apeló la candidata y alcaldesa en funciones, Marián Ferreiro, durante la campaña electoral; una mayoría que buscaba “que o noso programa electoral se poida realizar nos vindeiros catro anos na súa totalidade. É dicir, non ter que prescindir, non ter que deixar algunha cousa por pactar con outro que queira meter da súa parte”, declaraba hace unos días a este Diario, en una entrevista.



Pese a todo, la líder de TEGA valora los resultados de las urnas. “Para ser un partido como o que somos, pequeno e que non ten unhas siglas detrás; que todo o que facemos é noso e coa situación que vivimos nesta campaña... a verdade é que estamos moi contentos. Aumentamos en votos, é dicir, aínda hai máis xente en Narón que confía en que o noso proxecto é o mellor”, afirmó ayer al mediodía. Para hablar de lo que acontecerá en un futuro próximo, en relación a posibles pactos de gobierno –o no–, considera Ferreiro que “aínda é moi cedo” y apunta a que a lo largo de la jornada de hoy Terra Galega mantendrá una reunión interna para analizar lo sucedido en estos comicios electorales.

Baja participación

Si hay un dato que merece ser reseñado de la jornada electoral del domingo en Narón es la baja participación y es que el 48,9% de los ciudadanos llamados a las urnas decidieron abstenerse.



Una circunstancia sobre la que algunas formaciones ponen el foco. Es el caso de la segunda fuerza más votada: el PP. “Nos sorprende y nos asusta la gran abstención que hay en el municipio. Da la sensación de que los naroneses no conectan mucho con la vida política de su ciudad”, declaraba ayer el líder de los populares –que mantienen en seis concejales su representación en la corporación–, Germán Castrillón.



“Esto lo que quiere decir, entiendo yo, es que la política que se está haciendo no le gusta a un 50%. Es verdad que tendremos que reflexionar fundamente porque es posible que nuestra propuesta tampoco les convenza. Pero seguiremos trabajando para encontrar una fórmula con la que conectar más con nuestra gente y brindarle a Narón el futuro que merece”, aseveró, adelantando una reunión interna en las próximas jornadas.

El BNG celebra sus “mellores resultados da historia” en la localidad

Por su parte, el BNG de Narón, con Olaia Ledo a la cabeza, hacía ayer balance de los comicios del domingo, “os mellores da nosa historia”, agradeciendo a “os máis de 660 votos de persoas que non tiñamos”.

La nacionalista puso de relevo los resultados alcanzados en la parroquia de Doso. “Seguimos gañando. Alí non hai quen se nos resista”, afirmó.



Mientras, como punto negativo, desde el BNG señalan la destacada abstención en el municipio. “Nas municipais segue a votar pouca xente. Baixamos, de feito, en dous puntos porcentuais e iso quere dicir que hai que ilusionar aínda máis ou intentar que a mensaxe chegue”.



La formación mantendrá esta tarde una asamblea local para analizar los resultados obtenidos en las urnas.

“Nuestro proyecto no ha quedado tan desautorizado”, afirma Jorge Ulla

El PSdeG perdió un concejal en la corporación municipal. Pese a ello, Jorge Ulla realiza un balance positivo. “Analizando el resultado de la noche electoral en general, nuestro proyecto no ha quedado tan desautorizado. Nos quedamos cerca de los 2.000 votos, casi 150 apoyos menos que hace cuatro años”.



Tras los resultados del domingo, Ulla mantiene que su formación no ayudará a Marián Ferreiro a obtener el bastón de mando naronés. “Me reafirmo en la postura de que tenemos que crear un proyecto socialista en Narón. Ahora mismo habrá que hacer autocrítica y analizar todo lo ocurrido en campaña, tanto a nivel interno como externo y que no han ayudado a mantener la representación ni a aumentarla. Pero en líneas generales, hoy se abre un nuevo tiempo para Narón y estoy convencido de que dentro de cuatro años, desde nuestro trabajo en la oposición, volveremos con más fuerzas y mejores resultados”.



Sin duda, esta pérdida de apoyos era uno de los mayores temores de los votantes del partido en la localidad, después de los meses convulsos que han vivido a nivel interno. Por ello sorprende, quizás, la fotografía que la formación subió ayer al mediodía en las redes sociales, protagonizada por los ediles que abandonaron recientemente el gobierno local – David Pita, Catalina García y Santiago Galego–, que no concurrieron a estas elecciones y que denunciaron presiones internas del PSdeG-PSOE.