Jorge Suárez (FeC): “Hai que reconstruír o espazo e traballar duro para volver ser a alternativa”

Ferrol en Común continúa su descenso y pasa de tres a dos concejales. “O máis lamentable é que a esquerda non poida seguir gobernando na cidade”, apuntó Jorge Suárez. “Fixemos un grandísimo traballo e teño que dar as grazas a todas as persoas que están aquí hoxe traballando a prol dunha alternativa de esquerdas que creo que segue vixente”.

Apuntó a las divisiones internas como una de las causas de la pérdida de concejales –Podemos presentó lista por su cuenta y obtuvo 500 votos, que sumados a Ferrol en Común le hubieran dado un tercer concejal que perdería el PP– y también “ao desencanto coa clase política, coas liortas entre partidos”. Cree Suárez, que fue alcalde entre 2015 y 2019, que “hai que facer unha análise máis detida sobre este tema” pero mantiene que su espacio es una alternativa “que segue vixente na rúa”. “Con esforzo, con traballo e dedicación, como fixemos ata agora, volveremos recuperar a senda do que nos trouxo ata aquí”, apuntó.



“Hai futuro máis alá da persoa de Jorge Suárez pero é unha análise que cómpre facer máis adiante”

Ferrol en Común hará una oposición “como ata o de agora, firme, consonte ao que demanda a cidadanía e en procura do ben común”. Sobre su situación, afirmó que “hai futuro máis alá da persoa de Jorge Suárez pero é unha análise que cómpre facer máis adiante”.