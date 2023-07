Formoso apela a concentrar el "voto útil" en el PSOE para evitar "la UTE" de PP y Vox

El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, ha instado a concentrar el "voto útil" en el PSOE para evitar que en las próximas elecciones generales del 23 de julio gane la "UTE en blanco y negro" que cree que conforman PP y Vox, "la derecha y la ultraderecha", que supone "retroceder 40 años" en derechos.

En declaraciones a los medios antes de participar en un almuerzo con la militancia en Barro (Pontevedra) acompañado de varios candidatos socialistas al Congreso y al Senado, como David Regades, María Adrio ou Paula Fernández Pena, ha emplazado a no desperdiciar ningún voto en otras formaciones de izquierda.

Según ha destacado en las últimas elecciones generales en Galicia "se tiraron 96.000 votos", 40.000 de ellos en la provincia de Pontevedra, porque fueron a partidos de izquierda que a final "no tuvieron incidencia y traslado en el Senado".

Por eso, ha pedido agrupar el apoyo electoral en los socialistas para que el voto útil "tenga una bandera y un capitán de barco que sea el PSOE" para conseguir un Gobierno progresista que garantice los derechos de todos, como las mujeres, los pensionistas o los trabajadores, y no se produzcan "un retroceso de 40 años".

"Después no lloremos, no llenemos las calles de manifestaciones porque no valdrá de nada", ha advertido Formoso, quien ha añadido que si ganan PP y Vox y estarán "cada vienes en el Consejo de Ministros tomando decisiones que supondrán una regresión de los derechos y libertades".

Formoso se ha dirigido al presidente y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, que mañana tiene un mitin en Pontevedra, para decirle que aproveche su visita a Galicia este fin de semana para aclarar si su propuesta de Gobierno incluye "un vicepresidente que niega el cambio climático, que niega la igualdad de derechos de mujeres y hombres y que niega el proyecto europeo", en referencia al líder de Vox, Santiago Abascal.

Y ha emplazado a los electores a atender al debate electoral del próximo lunes entre Feijóo y Pedro Sánchez, en el que el presidente del Gobierno explicará "lo que se ha hecho" durante el momento más difícil de la historia reciente del país, como fue la pandemia, mientras el PP se comportó "irresponsablemente" y se negó a arrimar el hombro en el peor momento.

Por su parte, el ministro de Sanidad y candidato número uno del PSOE por A Coruña, José Miñones, en un acto esta mañana en Betanzos, ha pedido el voto incluso a los votantes del PP que no quieren los "pactos de la vergüenza" de este partido con Vox para poder "frenar" el avance de la derecha y la ultraderecha.

Miñones ha animado a "pensar bien" el voto y saber que quien "está cogiendo la papeleta del PP está cogiendo también la de Vox" y eligiendo de vicepresidente a Abascal.

Tras poner en valor los cambios hechos por el Gobierno central, como la revalorización de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional, o los avances a nivel social, ha dicho que "todo eso está en riesgo" en las elecciones del 23J y el único partido capaz de "frenar" a la derecha y la ultraderecha es el PSOE.