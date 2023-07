Feijóo llama desde Pontevedra a votar contra quienes fían el 23-J a una "carambola para bloquear España"

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este domingo a votar el próximo 23 de julio contra la izquierda, a la que acusa de fiar todo a un "supuesto miedo", sin que haya hecho mención a Vox, y a una "carambola para bloquear la gobernabilidad de España".



"Que no vuelvan a hacer el 'no es no', vamos a votar por el sí es sí. Y que no vuelvan a bloquear España ,como se la bloquearon a Rajoy y lo intentaron dos veces hasta que le echaron", ha exclamado Feijóo en la plaza de toros de Pontevedra, un coso talismán en el que ha compartido mitin con el expresidente, Mariano Rajoy, y con su sucesor en la Xunta, Alfonso Rueda.



A los miles de simpatizantes que este domingo le han arropado en la que es su casa, donde ha gobernado trece años, Feijóo ha acusado al actual Gobierno de pretender que "no vayamos a votar" pero según el candidato del PP los españoles no se fían de ellos y por eso irán a votar.



"Su auténtico miedo es a las urnas", ha exclamado Feijóo, que cree que por eso las ponen el 23J, en un periodo en el que el PSOE prohibió celebrar elecciones en el caso de Andalucía. "Vamos a Andalucía a celebrar los 46 grados y vamos a demostrar que no se puede hacer trampa", ha exclamado.