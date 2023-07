Feijóo dice que no sabría donde meterse si le hubiera desautorizado la UE como a Sánchez

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que no sabría donde meterse si las máximas autoridades de la UE le hubieran desautorizado como, en su opinión, han hecho a Pedro Sánchez, por el tema de las autovías de peaje.



Núñez Feijóo, en una entrevista en la cadena Cope recogida por EFE, ha hecho estas declaraciones después de que Bruselas confirmara, a pesar de haberlo negado, tanto el presidente del Gobierno como varios de sus ministros, haberse comprometido con el Ejecutivo comunitario a implantar peajes en las autovías españolas en 2024.



Y es que una portavoz de la Comisión Europea aseguró ayer que "el plan de recuperación español, tal como fue propuesto por España y aprobado por la Comisión Europea, incluye el compromiso de adoptar una ley de movilidad sostenible y financiación de transporte para diciembre de 2023".



"Si me hubiera pasado a mi no sabría donde meterme", ha dicho Feijoo, quien ha calificado de "infantilismo" que la ministra del ramo volviera a decir ayer que no se iban a implantar peajes, a pesar de la confirmación y, por tanto, "desautorización" de la Comisión Europea.



A la pregunta de qué va hacer si es presidente del Gobierno y Bruselas le exige la implantación de peajes comprometida, ha comentado que hablará con ellos para ver qué se puede hacer después de que se hayan mirado "para otro lado" con Pedro Sánchez.



No obstante, ha recordado que hay un compromiso que España ha firmado y que está cerrado, como le ha corroborado la Comisión Europea, para poder percibir los fondos europeos.