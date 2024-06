Trabajo toma las riendas de la negociación para acelerar la reducción de la jornada

El Ministerio de Trabajo liderará a partir de ahora la negociación con patronal y sindicatos para intentar cerrar cuanto antes un acuerdo que permita comenzar a reducir la jornada laboral máxima, con el horizonte de las 37,5 horas semanales en 2025.

En rueda de prensa tras la mesa de diálogo social mantenida este lunes, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha explicado que la negociación bipartita entre patronal y sindicatos no tiene más recorrido y que será el Ministerio de Trabajo el que reúna cada semana a los agentes sociales.

Aunque Pérez Rey ha evitado fijar plazos, ha señalado que quieren remitir "cuanto antes" al Parlamento un texto que recoja la reducción de jornada, a 38,5 horas este año y 37,5 horas el próximo, y que en ningún caso será a cambio de horas extras.

Pérez Rey ha trasladado a los medios que los agentes sociales le han trasladado la falta de avances significativos en una negociación bipartita que iniciaron a principio de este año.

"No hay mas recorrido en negociación bilateral (...) ahora es esta mesa la que tiene que continuar para cerrar un texto que llevar al Parlamento", ha añadido.

Trabajo convocará a los agentes sociales todas las semanas y llevará a la próxima reunión del lunes 24 una propuesta de texto para concretar una medida recogida en el acuerdo de Gobierno PSOE-Sumar y de la que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha hecho cerrada defensa.

Pérez Rey ha incidido en que es la mesa de negociación más importante de la Legislatura y que, junto a la reducción desde las 40 horas semanales vigentes, se mejorará el registro horario.

Y aunque no ha querido fijar plazo, sí que ha expresado su deseo de que se pudiera cerrar y enviar un texto a las Cortes antes de las vacaciones estivales.

También ha dejado claro que desde el Gobierno no se va a permitir "intercambiar jornada ordinaria por jornada extraordinaria".

"No vemos con buenos ojos la reducción de jornada a cambio de horas extras", ha insistido.

Sobre la posibilidad de cerrar o no un pacto con la patronal sobre este tema, ha incidido en que se "va a hacer todo lo posible para incorporar a todos los actores" pero que, si no fuera posible, no se va a renunciar "bajo ningún concepto" a uno de los elementos característicos de este Gobierno de coalición. Las horas extras, una línea roja para los sindicatos

Desde los sindicatos han coincidido en que las horas extraordinarias son una línea roja de la negociación.

La secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, ha explicado que parte del problema para no poder cerrar acuerdos en la negociación con las patronales CEOE y Cepyme ha estado en las horas extraordinarias.

CCOO reclama abordar este tema con una reforma del registro horario que ponga freno al abuso de las horas extras.

En este mismo sentido, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha reclamado que la negociación aborde los cambios para hacer un registro de jornada "fiable" que frene el abuso de las horas extras.

Luján ha señalado que en España hay más de 6 millones de horas extras que "no se registran ni se abonan" y ha recordado la reclamación abierta por el sindicato para que las horas extras se abonen con un 25 % más de remuneración.

Ambos han incidido en que la reducción de jornada es irrenunciable, que las 37,5 horas son solo un paso y que aunque lo deseable sería un pacto con la patronal el tiempo para cumplir con la reducción apremia.

"Se buscará un acuerdo aunque de entrada no parece que el asunto esté fácil", ha reconocido Vicente.

Desde la CEOE han señalado que quedan a la espera del texto que planteen desde Trabajo.