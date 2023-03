El PSOE ve “más que posible” reformar las pensiones con el apoyo de los agentes sociales y de sus socios

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, apuntó que el acuerdo con los diferentes socios de investidura en torno a la reforma de las pensiones “es más que posible”.



López ensalzó la reciente reforma acordada entre socialistas y Unidas Podemos, después de haber obtenido también el visto bueno de la Comisión Europea. Para el portavoz del PSOE se trata de una reforma “muy progresista” que hace hincapié en el aumento de ingresos y no en la reducción de gastos.

Opinión de los socios

Los diferentes grupos parlamentarios que apoyaron la investidura del Gobierno de coalición saludan la reforma de las pensiones acordada entre PSOE y Unidas Podemos, pero incidieron en que todavía falta conocer el texto en detalle y negociar algunos aspectos.



La primera en pronunciarse fue la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, quien cree que la reforma va en “buena dirección”, ya que no amplía el periodo de cómputo de forma obligatoria y se suben las mínimas. Sin embargo, incidió en que esto es “insuficiente” y es necesario que la reforma no permita que haya pensiones debajo del “umbral de la pobreza”.



En el caso de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián se mostró “optimista” porque la base de la reforma es “buena”. No obstante, insistió en que continuarán negociando con el Gobierno estatal, con quien, según el portavoz de ERC, mantuvieron una negociación “discreta y efectiva” en esta materia.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, asegura que la reforma a su partido “no les suena mal”, si bien reconoció que no están de acuerdo “en todos los flecos”, sobre los que no ofreció más detalles. Aún así, indicó que desde Más País siguen negociando con el Ejecutivo “de manera fluida y leal”.



Por contra, muy crítico se mostró el portavoz del BNG, Néstor Rego, que ya adelantó al ministro Escrivá su rechazo inicial. Los nacionalistas gallegos quieren que se vuelva a un periodo de cálculo de 15 o 10 años, tal como estaba antes de que en 2011 el Gobierno de Rajoy recalculara el cómputo.



Escrivá comparecerá mañana en la Comisión del Pacto de Toledo para detallar la propuesta e intentar asegurarse el apoyo parlamentario de los diferentes grupos políticos en el futuro decreto de la reforma.

Tras la comparecencia, probablemente el Gobierno convoque un Consejo de Ministros extraordinario el jueves para aprobar la reforma de pensiones, y dar así tiempo a los sindicatos para que lo consulten antes con sus órganos de dirección.

Probable apoyo sindical

Por su parte, los sindicatos UGT y CCOO convocaron a sus respectivos órganos de dirección para decidir si aprueban o rechazan el texto final de la segunda pata de la reforma de las pensiones remitido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



UGT citó a su Comité Confederal a una reunión extraordinaria a las 11.00 horas, la misma hora a la que CCOO reunirá a su Consejo Confederal, según informaron fuentes sindicales.



Si ambas organizaciones dan el visto bueno, el Gobierno alcanzará un pacto bipartito sobre la reforma de pensiones, ya que la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya adelantó que ve “imposible” aceptar la propuesta de la cartera que dirige José Luis Escrivá.



Con la firma de los sindicatos, el Ejecutivo logrará así su aprobación cerca de tres meses después de la fecha comprometida con la UE, el 31 de diciembre de 2022.