La ministra de Hacienda pide a Ferrovial que mantenga su volumen de inversión y empleos en España tras el cambio de sede

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha pedido este jueves públicamente a Ferrovial que "reconsidere" su decisión de trasladar su sede a Países Bajos y, "sobre todo", que si no cambia de idea, "mantenga el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene" en España actualmente.



Así lo ha indicado la ministra en una atención a medios antes de inaugurar el foro 'Diálogos para una década' organizado por el sindicato CCOO en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre dicho cambio de sede anunciado por Ferrovial.



Al respecto de esta cuestión, María Jesús Montero ha avisado de que "el Ministerio de Hacienda, bajo ningún tipo de coacción ni de amenaza, va siempre a defender los intereses de la mayoría de los ciudadanos", y ha añadido que "cuando uno pleitea con las diferentes empresas es porque se combate que se produzca ningún tipo de fraude en las obligaciones tributarias que tenemos todos".



De igual modo, la ministra ha insistido en "lamentar" la decisión de Ferrovial de sacar su sede de España "después de todo lo que la sociedad española ha aportado al crecimiento de esta empresa", y ha sostenido que sería "una mala noticia" que "los empresarios de este país, una vez que han conseguido importantes beneficios, pudieran tener comportamientos de este tipo".



No obstante, ha apostillado que cree que "no existe una situación generalizada respecto a esto", de forma que "los empresarios de España siempre tienen un comportamiento patriótico", aunque pueda haber "casos particulares" como el de la citada empresa que "decide, por cuestiones que ellos mismos han dicho que no son fiscales, trasladarse del país".



"Y nosotros (el Gobierno de España) lo lamentamos", ha insistido la ministra de Hacienda, que ha apostillado que las motivaciones que Ferrovial ha transmitido para justificar su cambio de sede "tienen que ver fundamentalmente con la cotización en la Bolsa estadounidense".



María Jesús Montero ha concluido pidiendo públicamente a Ferrovial "que reconsidere esta posición y, sobre todo, que el volumen de inversión y puestos de trabajo que tiene en este país se mantenga, como así ha comprometido esta empresa", según ha remarcado antes de apostillar que "intentar asociar" el cambio de sede de la compañía "a cualquier otra cuestión" le parece "que no corresponde con la realidad que esta empresa ha querido transmitir".