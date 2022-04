El Zamora, una lección para la visita del Talavera

El Racing tiene el sábado una oportunidad de oro para dejar prácticamente sentenciada su presencia en el playoff de ascenso a Segunda División. Quedarían todavía cuatro jornadas por delante y, pese a que la clasificación para las eliminatorias finales no sería matemática, solo una hecatombe impediría que el equipo de Cristóbal Parralo cumpliese su primer objetivo.



El calendario ha querido que la escuadra ferrolana reciba en las tres últimas citas en las que actúa como local a sendos equipos de la zona baja que pelean por no descender –Talavera, Bilbao Athletic y Dux Internacional– y, a domicilio, se enfrentará a dos rivales –Unionistas y Celta B– con aspiraciones de acceder al playoff de ascenso. La lógica podría llevar a pensar que son los equipos que visitan A Malata con los que el Racing tiene más posibilidades de sumar los puntos necesarios para cerrar su participación en la fase de ascenso, pero el antecedente del Zamora de hace dos semanas (1-3) invita a no hacer demasiados cálculos.



El Talavera de Manuel Mosquera se juega la salvación en las jornadas que quedan. Tiene 36 puntos y está a solo dos del Dux madrileño, otro de los contrincantes del Racing en este último mes de liga regular en el grupo I.









Mejorar los inicios





Es por ello por lo que el vestuario racinguista insiste en la necesidad de no relajarse, independientemente del rival, pues, como señaló ayer el lateral Fernando Pumar, “todos os equipos xóganse cousas agora”. El jugador ourensano advierte, por lo tanto, de los riesgos de fijarse simplemente en la clasificación y destaca además que con la llegada de Mosquera al banquillo “asume menos riscos dos que asumía antes e xoga máis vertical e directo. Vainos poñer as cousas moi difíciles e temos que estar ao noso mellor nivel para gañar”, explicó.



La plantilla racinguista es consciente, por ese motivo, de la importancia de mejorar los arranques de los partidos. La experiencia dice que el Racing los acaba bien, pero necesita madurarlos, y los inicios adversos de las últimas jornadas le han dado más de un susto.



“É algo a mellorar”, apunta el centrocampista Álex López, que subraya que en el encuentro ante el Zamora “custounos o partido” y en el de Logroño “fixéronnos ocasións que puideron complicarnos a vida”.



“Temos que intentar saír mellor”, corrobora Pumar, “porque cando cometes erros, sobre todo ao comezo, os rivais véñense arriba e iso fai máis complicado darlle a volta e asentarte no partido”.



Pese a todo, el Racing se encuentra en una lugar privilegiado para sacar adelante el primer reto de la temporada. Álex López asegura que “estamos nunha posición moi boa e sabiamos que o importante era chegar así aos últimos dez partidos, tanto nos resultados como nas sensacións e no apartado físico”. No obstante, el centrocampista rechaza de nuevo mirar más allá del sábado. “A idea é clara: temos que seguir traballando da mesma maneira e con moita humildade porque o que temos claro é que todos os equipos son perigosos e pódenche gañar”.