La XV Bandeira Concello de Ares, homenaje a sus remeros

La regata de la Eusko Label Liga que este sábado acogen las aguas de la ría de Ares será, sin duda, muy especial tanto para deportistas y club como para la villa y aficionados. Y es que, o mucho cambian las cosas, o esta será la última de estas pruebas que las aguas locales acojan, al menos, hasta dentro de dos años.



Una situación, la de que el descenso sea un hecho casi consumado –si bien todavía no lo es de manera matemática– que no entristece en absoluto los ánimos en las filas de la entidad. Y así lo hizo saber su presidente, Germán Sánchez, en la presentación de la decimoquinta Bandeira Concello de Ares que ayer tuvo lugar en el paseo marítimo de la villa, con la presencia del alcalde, Julio Iglesias y la edil de Deportes, Noelia Montero. “Quen sabe se a Lekeitio non lle pode pasar algo cunha boia...”, hablaba el dirigente en referencia a lo que es, prácticamente, la última esperanza aresana para su permanencia: un desastre en la filas de la Lekittarra, igual o mayor que los sufridos por los de la villa en una temporada que comenzó muy ilusionante y que fue tomando tintes de una película con demasiados sobresaltos, especialmente el vivido en Orio.

La mejor regata

Si bien, y deseando que la cita del sábado finalice sin sustos para ninguno de los participantes, Sánchez apunta a que con la trainera local “imos facer a regata que mellor poidamos facer. Somos un club acostumado a pelexar desde o principio até o final”, añadía el dirigente, señalando también que “se baixas, hai que asumilo e a Eusko Label vai seguir aí”. Recordando asimismo que, por mucho que duela esta pérdida de categoría, “hai que recordar que xa estivemos na Liga Galega B”.



Y, más allá de la situación actual en la tabla y a lo que pueda darse en las aguas aresanas, tanto para Sánchez como para el regidor Iglesias, la cita que el sábado por la tarde volverá a colocar a Ares en el punto de mira nacional del banco fijo, será "un homenaje" para sus remeros. “Pouco lles hai que decir, eles están enchufados a tope e o que se merecen é o recoñecemento, que o pobo esté con eles”, añade el presidente de la entidad deportiva.



El reconocimiento tanto a unos deportistas como a un club que, gracias a su presencia en esta competición, se transformó como entidad, tanto deportiva como económica y socialmente, señaló Iglesias, añadiendo que “cumpriuse o soño dun club, un pequeno entre xigantes, que está preparado para voltar en calquera momento. Seguimos sendo un club da ACT aínda que non esteamos nela”. Una regata que suena como un alto “hasta luego” en el Remo Ares, ya que como sentenció el propio Sánchez “voltaremos”.