La vuelta a la titularidad de Perea y su fin de contrato

El sábado fue, si bien no una jornada para reencontrarse con el triunfo, sí de debuts y de regresos. Con la camiseta verde se estrenó el moañés Raúl Blanco en el partido ante el Cartagena, y ante la Efesé el madrileño Luis Perea volvió al once inicial con el Racing.



Las lesiones han hecho que las apariciones del mediocentro llegado del Leganés durante la primera vuelta fuesen contadas, ya que durante casi la mitad de la misma el futbolista estuvo lesionado y posteriormente ejerció de suplente.

“Llevaba tiempo desde la lesión que no había iniciado un partido en liga. Me he encontrado bien, todavía necesito un poco más de ritmo para acercarme al que creo que tengo que tener” señalaba Perea al término de un choque en el que fue sustituido en el minuto 66. Y es que el de Alcalá de Henares sumaba ante los de Murcia su séptima titularidad, un lugar en el once que no tenía desde, precisamente, desde su lesión ante el Elche.



Esta falta de continuidad no cambia los planes de un Perea que afirma convencido que “estoy aquí, soy uno más y entreno cada día para jugar como los demás, no tiene porque cambiar nada”, añadiendo que “tengo contrato y mi intención es cumplirlo”. Y en este tiempo coincidirá con un Blanco que, en palabras del madrileño “entró con mucha energía y nos dio buenos minutos, con líneas de pase y le doy la enhorabuena por el debut.

Dar la cara

Perea compartió la sensación agridulce expuesta por su técnico y por su compañero Buñuel tras un duelo después del que “no estamos contentos, todavía queda mucho, pueden pasar muchas cosas, pero queríamos aumentar la distancia. El ánimo se levanta desde el próximo entrenamiento, porque la próxima semana el rival es importante y hay que competir y dar la cara”.