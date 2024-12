La Volta á Ría se marcha para tierras asturianas

El asturiano David Fernández Ginzo –Valdés– y la lucense Ana Belén González Margaride –Corre por Begonte– tomaron el relevo de los locales Jonathan Fernández –Náutico de Narón– y Lupe Rubio –Pasa ou Entorna– como ganadores del Memorial Adolfo Ros-Volta á Ría.



En una competición un tanto condicionada por la lluvia, los más de medio millar de participantes en la competición absoluta tomaron la salida desde las inmediaciones del Concello naronés, este año anfitrión de una cita que encaminó posteriormente sus pasos de los vecinos ayuntamientos de Fene, Neda y Ferrol. Fernández fue el más rápido en una prueba masculina en la que paró el cronómetro en 1h.07:52, estando acompañado en este podio por el local Juan Rejas –Triatlón Ferrol– y por Andrés Campos –Rota–.

Mientras, en la tabla femenina de esta cita de 21 kilómetros los puestos de privilegio fueron para la herculina Inés Iglesias con la local Helena Peña –Opa Running Ferrol– en el lugar de bronce.



En esta carrera que en la mañana de hoy cumplía su trigésimo octava edición, Diego Ruiz –A Coruña– y la eumesa María Carpente fueron los mejores en el cuadro de veteranos Máster A, con Bruno García –Acea de Ama– y Patricia Rojas –Castro de Lobadiz– haciendo lo propio en el B y en C, respectivamente. José Rilo –Nosportlimit– y Manuela Guisasola se subieron al podio, en esta ocasión, naronés, al ser los más rápidos en la competición D de veteranos.

Ana Belén González / J. M.



A este mismo trazado hicieron frente los deportistas sub 20 y sub 23. En esta última franja de edad la naronesa Paula López se colgó el oro, mientras que en masculino este metal fue para el coruñés OIiver Lema. Mientras, en sub 20, sin presencia femenina, en la masculina la primera posición fue para Hugo Serantes, del Atletismo Narón, en esta ya clásica cita otoñal del atletismo gallego.