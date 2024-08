Vigo y Ameneiro, a por todas en Polonia

No estaba en los planes de los pilotos de la escudería Scratch Fene, Édgar Vigo y Fátima Ameneiro, desplazarse este verano a Polonia. Los compromisos laborales de la copilota fenesa hacía que agosto fuese considerado para ellos un mes no apto para carreras pero la oportunidad que les ha surgido este año no puede pasarse por alto.

Y es que un accidente del líder del campeonato David Stefan, del equipo austríaco, hacía que los puntos alcanzados por los feneses los aupase n a la primera posición del FIA ERT.Esta situación hizo que, ante la posibilidad de que su principal rival participase y volviese a adelantarles en los resultados, decidiesen acudir a Polonia y luchar por mantenerse en el liderato. Pero el viento sopló a su favor ya antes de iniciar la prueba, ya que finalmente David Stefan no se ha inscrito, por lo que se abre una nueva oportunidad para los feneses de distanciarse todavía más en la clasificación final.

Oportunidades



Será un rallye difícil porque se deciden el campeonato polaco y el eslovaco de dos ruedas motrices en esta competición, por lo que los gallegos cuentan con que los pilotos locales tengan un importante ritmo, pero Vigo y Ameneiro han hecho el sacrificio del desplazamiento y lo darán todo.



El propio piloto fenés explicó que “tenemos que ser inteligentes y aprovechar la oportunidad que se nos brinda al no presentarse nuestros principales rivales”, aludiendo a que ni que David Stefan ni el búlgaro Nikola estarán en la prueba polaca. Fátima Ameneiro hizo también hincapié en las dificultades de la prueba, explicando que “será un rallye completamente nuevo para nosotros y por lo que hemos visto en vídeos, muy complicado”. Para ello, apunta, “las notas serán muy importantes”.



Una vez decidida su participación en el rallye polaco que en principio aparecía como descartado y que ahora consideran ya un “talismán” para encarrilar el campeonato, mañana mismo se realizarán las verificaciones administrativas, el jueves serán los reconocimientos y el viernes y el sábado se celebrará la competición, en la que los miembros de la escudería Scratch Fene buscan convertirse en pilotos prioritarios de la FIA.