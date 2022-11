Victoria “in extremis” del Valdetires en Esteiro

El Valdetires Ferrol continúa afianzando su posición en la parte alta de la tabla clasificatoria de Segunda División y esta mañana las de Leira dieron un nuevo paso imponiéndose en su terrero de juego en el derbi ante el Cidade das Burgas (4-3). Respaldadas por su afición, las ferrolanas encadenaron su séptimo encuentro sin conocer la derrota, eso sí, tras un duelo en el que tuvieron que remontar un marcador de 0-2.



El grupo ourensano supo aprovechar sendos errores de las anfitrionas en los primeros minutos de la contienda para conseguir una renta que las anfitrionas no tardaron en recortar. Fue Erika la que en una gran jugada colocó el 1-2 en la pista de Esteiro, mientras que el tanto del Laura a pocos segundos para el descanso volvió a poner las tablas en el electrónico (2-2). Esta misma jugadora, en una acción personal, colocó a las suyas por pimera vez por delante en el encuentro, a pesar de las pocas rotaciones con las que todavía cuenta la escuadra local.



Una poca profundidad de banquillo que no le impidió al Valdetires mantener un juego que, finalmente, le dio los tres puntos. Si bien primero tuvo que volver a remar contracorriente, tras el 3-3 conseguido por las de Ourense a falta de ocho minutos. El Valdetires contó con numerosas ocasiones tanto para sentenciar antes de la diana visitante como para volver a ponerse por delante tras el empate. No fue hasta el último minuto, concretamente a falta de catorce segundos, cuando Sheila hizo el que sería el definitivo 4-3. Un tanto que “mató” al Cidade das Burgas, que ya no tuvo tiempo de volver a pelear por la igualada ante un Valdetires que defendió este marcador hasta el pitido final. Las de Leira suman así tres importantes puntos antes del duelo de la próxima jornada, en la que las ferrolanas medirán fuerzas con el líder Castro, que, al igual que las de Leira, solo cuentan con una derrota.