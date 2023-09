Vadillo: “En el Racing puedo volver a mostrar mi nivel”

Las lesiones han condicionado las últimas temporadas en la carrera de un Álvaro Vadillo –1994– que recala ahora en un proyecto racinguista que para el de Puerto Real “es una oportunidad importante para mí”, apunta, “porque estoy en un momento de mi carrera en el que, por minutos, sensaciones, he pasado unos años nada fáciles... con la ilusión perdida”.



El extremo derecho, que durante esta semana ha estado trabajando al margen de un grupo al que espera unirse la próxima semana, tiene claro que lo que quiere en las filas verdes y por lo que ha recalado en la ciudad naval es para “volver a mostrar mi nivel”, apunta, “he pasado por equipos con aspiraciones más altas, el último el Eibar, y los últimos años no me ha ido bien y venir a un Racing que está cumpliendo objetivos año tras año y haciendo las cosas bien con mucha humildad y tranquilidad, es lo que necesito en este momento”.



Y es que, a pesar de su juventud, Vadillo cuenta con una veteranía tanto en esta categoría como en Primera, así como competiciones internacionales y selecciones de base, con experiencia para hablar de que “ésta me dice las temporadas que mejor he tenido era cuando el vestuario era un grupo, con humildad”, reitera el jugador, “ya me pasó en Huesca y conseguimos el ascenso, y también en Granada. Creo que eso es también lo que ha llevado al Racing a donde está”.

“Con calma”



Vadillo, que señaló estar “ya” preparado para debutar con sus compañeros –”pero eso depende de cuerpo técnico y médico. Vamos a ir con calma porque el último año en Eibar con las lesiones no fue bien”–, no tuvo reparos en confesar que llega al conjunto ferrolano sin haber seguido el gran arranque del que ahora es su equipo, ya que “este verano he estado un poco aislado del fútbol”, apunta, “porque me he replanteado muchas cosas.



La oferta del Racing llegó en los últimos días de mercado y sí que pude ver un poco del partido ante el Alcorcón”. El de Cádiz ha cerrado ya la puerta a unas temporadas oscuras, de las que salió gracias a su familia y apoyo psicológico y ahora “no gastó energía en pensar en eso, pero me sirve para venir aquí y afrontarlo con la mayor ilusión y ambición”.