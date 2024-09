El triatleta Álex Rilo, inesperado bronce gallego en su debut de media distancia

El domingo se dirimió en la playa de O Vao, Vigo, la décima edición del Desafío Islas Cíes, campeonato gallego en el que Álex Rilo, canterano del Triatlón Ferrol, se estrenó con honores en la prueba absoluta de media distancia, una modalidad de competición en la que el joven nunca había participado hasta el momento.



El deportista local logró completar el recorrido en 3:52:17 horas, a seis minutos y medio del campeón y también veinteañero Alexandre Álvarez, del Natación Pabellón Ourense. El desafío comenzó bien para Rilo: en la prueba de natación, en la que los cuarenta aspirantes iniciales debían completar dos kilómetros de recorrido acuático. “Fui un poco más fuerte en la primera vuelta”, explicó Rilo, que buscó establecer una distancia con el resto de competidores desde el inicio.



Salió primero del agua, con casi un minuto de ventaja respecto a Álvarez, también contundente desde la primera fase de la prueba. Tras empezar a pedalear, “me pilló en la primera vuelta”, relataba el del Triatlón Ferrol, que con más de 60 kilómetros por delante decidió optimizar esfuerzos y reservar energías para la fase final de carrera a pie. En la segunda mitad del trayecto en bicicleta mantuvo un apretado pulso durante vuelta y media con Diego Martín, subcampeón del desafío. “Al final lo tuve que dejar ir”, contó Rilo, con todo, reconociendo que su rendimiento sobre ruedas fue más alto de lo que esperaba.



Su reto durante los últimos 21 kilómetros sería mantener la tercera posición. “Corriendo me encontré muy bien, intenté que no me recortarse nadie por detrás porque sí que venía alguno muy fuerte”, explicó Rilo, que fue quien de defender su posición hasta el final, esfuerzo recompensado con un hueco en el podio de la categoría absoluta.



Y más allá del bronce, el descubrimiento de esta modalidad de triatlón ha dejado muy buen sabor de boca en el joven, “me gustó mucho la verdad, porque es bastante diferente, al ser sin “drafting” –distancia obligatoria que deben mantener los ciclistas entre ellos–”. Es prácticamente otro deporte, fue la primera vez y no había entrenado específico para la distancia, así que muy contento”, contó.

Hasta Vigo fueron también Juan Vázquez, del AD Náutico Narón, decimocuarto en la carrera absoluta; del Triatlón Ferrol el veterano Juan Carlos “Juanchi” González, trigésimo cuarto a su vez, y sus compañeros Martín Bellas, decimoséptimo por grupos de edad, y Chema Eiroa, que competía en aquabike, entraba en el “top 5” de su prueba.