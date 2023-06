Toimil, Lago y Barreiro, las bazas locales en el absoluto

Belén Toimil –Playas de Castellón–, Alicia Barreiro y Xiana Lago –Ría Ferrol– figuran como tres de las principales favoritas locales a ocupar el podio en el Campeonato Gallego absoluto y sub 23 al aire libre que se disputa hoy en las pistas universitarias de Santiago de Compostela.



La lanzadora mugardesa regresa a casa tras el final de la Liga Iberdrola de División de Honor en la que firmó la segunda posición con su club y de participar en el Meeting de Kladno, en la República Checa, de nivel bronce, y en el que la local fue precisamente tercera, con un mejor lanzamiento de 17,66 metros. Toimil competirá de nuevo contra sí misma, toda vez que parte con un mejor registro de campaña de 18,19, firmado en el Meeting de Andújar hace tres semanas. Un concurso de lanzamiento de peso –que se disputa a las 17.05 horas– en el que Lago parte asimismo con opciones, al contar con la tercera mejor marca de las participantes –la naronesa Evelyn Fernández tiene la cuarta–. Una posición que también repite en el ranking previo del concurso de disco.



La plusmarquista gallega Alicia Barreiro inicia su prueba fetiche, la de 400 metros, con la tercera mejor marca tras firmar un nuevo récord sub 18 hace unas semanas. Una carrera en la que su compañera Inés Oitavén tiene el cuarto mejor registro. Mientras, en los 200 parte como sexta. En los 100 metros vallas, Antía Martínez es otra de las candidatas al podio, al igual que las también integrantes del Ría Lucía Rivadulla y Lucía Sicre, en las carreras de 400 metros vallas y 800 lisos, respectivamente.

Además de Fernández, el Atletismo Narón tendrá en Iago Pazos –jabalina– y Manuel Polo –marcha– otras de sus principales bazas en una cita en la que el Ferrol Atletismo también estará en liza.

Autonómicos: El Narón, con pleno de equipos en el Gallego sub 10 y sub 12

El Atletismo Narón volverá a contar con sus canteranos en pista un fin de semana más. Así, la entidad local ejercerá la representación local en el Campeonato Gallego de clubes para las categorías sub 10 y sub 12, una competición que se disputa mañana en el estadio de Calabagueiros, en O Barco de Valdeorras. La entidad naronesa será una de las siete que contará con cuatro equipos en liza, formando con grupos femenino y masculino en ambas franjas de edad para esta competición autonómica. Unas instalaciones en las que asimismo se dirimirán los podios gallegos en categoría sub 14, una cita en la que también habrá representación del club naronés. Una delegación local que en esta ocasión contará también con la presencia del Ferrol Atletismo, con Bruno Castro o Noa Seoane como favoritos en sus pruebas.