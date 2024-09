Sin título, pero satisfechos tras el Europeo sénior de Bádminton

La primera salida de la temporada se saldaba para los miembros del Club Bádminton Cedeira sin poder pelear hasta el final por una medalla continental, situación que se extendió al resto de la selección nacional –compuesta por jugadores de 35 a más de 70 años–. La pasada semana compitieron en algunas de las 16 pistas instaladas en el velódromo de Heusden-Zolder, en Bélgica, ”una maravilla”, relató Santiago Freire, que junto a Dolores López componían el dúo de representantes locales.



El matrimonio cedeirés logró hacer méritos en el campeonato: por una parte, Freire disputaba hasta cinco partidos –tres individuales, uno mixto y otro de dobles–, más que ningún otro español y asimismo López se clasificaba hasta octavos de final, tanto en dobles como en individuales femeninos +65, en esta última modalidad, cayó tras disputar tres ajustadísimos sets.

Rivales y compañeros



A pesar de regresar con las manos vacías, la experiencia ha dejado buen sabor de boca en los nacionales, tal y como lo planteó a su regreso el jugador cedeirés, “vas y aprendes mucho de esas selecciones que llevan más tiempo compitiendo, y vas también a conocer gente, ese era el plan de la selección”.



Para ellos, fue el caso con sus oponentes de las distintas selecciones nórdicas: en mixto +65, cortaron el paso a Freire y López el tándem finlandés; sucedió lo mismo en dobles masculinos, ante los daneses Klaus Andersen y Knud Erik Andersen. “Las escuelas del norte de Europa nos llevan mucha ventaja”, valoró Freire, “en tiempo funcionando y por cómo gestionan los entrenamientos, por el clima son deportistas que pasan mucho tiempo en los pabellones”.



Nadie les ganaba en ánimo sin embargo, “éramos los que más animaban y más ruido hacían, les llamábamos la atención a los demás” bromeaba el veterano jugador de Cedeira, que agradecía a su vez el apoyo y buen ambiente generado por los “coaches” de la federación nacional, “estuvieron atentos a todo lo que necesitábamos”, relató.



Echaron en falta a otros habituales del Bádminton Cedeira, ya que Hilda Martínez, presidenta del club, no pudo acompañarles hasta Bélgica, y no fue la única. “Ha habido varios convocados del club que no han podido acudir por trabajo o motivos personales, es lo que tiene compaginar deporte a este nivel con todo lo demás”, expresó Freire, que espera poder partir con un grupo local más amplio para el Mundial de 2026.l