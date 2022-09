El título de Copa impulsa al Baxi a cuatro días del debut

El Baxi llegará a su debut en Liga Challenge –sábado a las 17.00 horas en A Malata– en un buen momento anímico tras la victoria sobre el Durán Maquinaria Ensino, equipo de categoría superior, en la final de la Copa Galicia apenas dos semanas después de perder frente a este mismo conjunto en el primer encuentro de pretemporada.



El hecho de derrotar a un cuadro de la elite del baloncesto español relanza al Baxi a cuatro días del inicio de una competición –la Segunda División– que es muy distinta a la que dejó en abril de 2021 con el ascenso a la máxima categoría. Entonces, el club ferrolano abandonó la LF-2 y ahora disputará un campeonato que, si bien sigue siendo el mismo escalón –el segundo–, ha supuesto un aumento del nivel general. Ahora, la Liga Challenge está formada por 16 equipos, los mismos que juegan la Liga Endesa, mientras que el nivel inferior, la LF-2, son dos grupos de 14. Hace dos temporadas, cuando ascendió, esta competición estaba formada por 42 conjuntos distribuidos en tres grupos.



Aunque es una categoría nueva –esta será su segunda temporada de vida–, la Liga Challenge está plagada de “viejos conocidos” del Baxi. Uno de ellos es precisamente el rival al que se medirá este sábado, el Vantage Towers Alcobendas, uno de los que, a priori, luchará por estar en la zona alta, como el Baxi. La campaña pasada alcanzó las semifinales, pero perdió contra al Hozono Global Jairis, que acabaría subiendo. La anterior llegó a los cuartos de final y la temporada en la que se suspendió la liga por la crisis sanitaria (2019/2020) estaba en la quinta plaza de la clasificación.

Metas a corto plazo



Pese a que flota en el ambiente la ilusión de regresar a la elite, el técnico Lino López manifestaba al acabar la final del domingo que “nunca hablo de objetivos a largo plazo y menos a estas alturas”, aunque sí quiso dejar claro que “tenemos buenas jugadoras, profesionales, que están implicadas, y de lo que se trata hora es de hacer un buen equipo y acoplarlas a la filosofía de trabajo que tenemos: eso es en lo que me centro, no pienso más allá porque no sirve de nada”.