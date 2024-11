Sin tiempo para pensar en el ayer, el Baxi Ferrol avanza con todo

El traspiés del Universitario en Gernika fue de esos que no interrumpen la marcha, en especial, una de largo recorrido como es la competición en la LF Endesa. Una pequeña interrupción que, en todo caso, te hace avanzar con más ojo para cuando toque saltar por encima de otro obstáculo en ruta hacia la meta. Y el de esta semana, es de los grandes.



El Club Joventut Badalona será el coprotagonista del retorno liguero a la cancha ferrolana, duelo de la séptima jornada en el que las locales tratarán de iniciar otra racha de buenos resultados. Antes de entrenar ayer, la santiaguesa Blanca Millán recordaba que, entre victoria y victoria, es inevitable que surja alguna derrota. “Veníamos de un descanso más que necesario y merecido, no fue el partido que queríamos jugar desde el principio, evidentemente”, expresó la jugadora sobre el choque con el Gernika Lointek, incidiendo en que “competimos igualmente hasta el final, que yo creo que eso es parte de nuestra identidad y algo fundamental”.



Lo corroboró su entrenador, aludiendo además a las credenciales del rival y de la competición este año, “vemos como está la liga, que todo el mundo pierde contra todos. Nos afectaría si nosotros no intentásemos dar nuestro máximo”. Lino López destacaba de hecho la labor de jugadoras como Jori Davis, talentos que entran en ebullición que están saliendo al auxilio del equipo a medida que avanza la temporada.

Precisamente decía Millán que, al ritmo con que se mueve todo, “no tienes tiempo para llorar, duele, pero lo bueno es que con tantos partidos te olvidas de ese, aprendes de lo que has hecho mal y ahora tenemos otra oportunidad para corregir los errores que hemos hecho y volver a la línea en la que estábamos antes del parón”, zanjó la jugadora.

Debutante atípico



Centrados ya en el Joventut, Millán reconocía que ahora les toca “un partido difícil”. López lo desgranaba algo más, en especial, al tratarse el conjunto verdinegro de una peculiar nueva incorporación al elenco liguero de la categoría de oro. “Si tú piensas que es un recién ascendido te equivocas”, planteó, en referencia a la “estructura ACB” que vertebra al equipo femenino del club rival, con un equipo humano nutrido tanto en lo técnico como en lo deportivo, con suficiente soporte como para “estar ahí arriba”.



Desde la base Anna Cruz a Elisa Ramette –“en la selección belga, que hizo unas olimpiadas increíbles”–, pasando por las pívot Serena Geldof –“que estuvo en Zaragoza jugando Euroliga”–, Dembelé o, notablemente, Mariam Coulibaly. “Más de 20 puntos, más de 10 rebotes por partido, es la MVP de la liga y genera en todos los sentidos”, advirtió López, que añadía que “incluso de tres, tira más de cinco triples por partido con cerca de un 40%, mejor que cualquier tiradora de la liga”.



Ante semejantes rivales, en especial las pívot, “no podemos pensar en una defensa individual si no en una colectiva, que todo el equipo esté muy centrado en que estas jugadoras tienen mucha incidencia en el juego”, explicó López. Con todo, no podrán permitirse focalizar sus esfuerzos defensivos, “evidentemente no te puedes despistar, porque es un equipo muy completo. Tienen un uso del tiro de tres muy alto, con unos porcentajes top de la liga, no bastará con defender la pintura y cerrar puntos de la cancha”, sentenció el preparador.

Activismo y deporte

Esta cita contra el Joventut estará integrada en una campaña autonómica de promoción y sensibilización sobre la violencia de género a través del deporte femenino, una iniciativa conjunta entre la Xunta de Galicia y la LF Endesa. “No solo en partidos especiales como este”, decía Millán al respecto, “nosotras como jugadoras tenemos un rol importante al ser ejemplo para mucha gente, debemos hablar lo máximo posible sobre ello”, compartió.