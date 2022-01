Terceros, pero con una idea clara: “Non hai que relaxarse”

La tercera posición que ocupa en la tabla, solo por detrás de Deportivo y Santander, es la más alta del Racing en lo que va de temporada en Primera RFEF, pero, pese a ello, la plantilla sabe que todavía no hay nada hecho. Así lo cree el lateral Miguel Loureiro, que ayer recogió el premio que lo acredita como Jugador Estrella Galicia del mes de diciembre con el 53% de los votos. “Non hai que relaxarse”, advierte, “o máis importante é centrarse no traballo diario do equipo. Sabemos das nosas posibilidades, do noso nivel, e se seguimos traballando para dar ese puntiño máis, seguro que imos estar aí”.



Esa opinión es generalizada en el vestuario verde. El medio Kevin Presa asume el argumento de Loureiro y añade que “tampoco hay que obsesionarse con estar ahí arriba; hasta ahora hemos ido trabajando día a día y la competición nos ha puesto ahí, así que hay que mantener esta línea”.



Loureiro, en ese sentido, reitera que “agora mesmo falar de posicións é anecdótico polo feito de que estamos todos nunha horquilla de poucos puntos e queda moitísima liga por diante. Hai que ir con calma”, añade, “sabendo que estar aí nos dá confianza e que xa nos enfrontamos a case todos os rivais do grupo e que non fomos inferiores a ningún”.









Descanso





La jornada de descanso de este fin de semana tras el parón de Navidad comprimirá el calendario inmediato en la categoría –con tres partidos en ocho días–, pero tanto Loureiro como Presa quieren buscarle el lado positivo. “A semana de parón”, comenta el defensa de Cerceda, “vainos servir para centrarnos, chegar ben a estes encontros a nivel físico e afrontalos con tranquilidade e coa confianza que nos veñen dando os últimos resultados”. El jugador de Ponteareas, por su parte, considera que el paréntesis “nos va a venir muy bien para coger fuerzas y afrontar lo que queda de liga, que se presenta muy bonita. Ojalá podamos conseguir cosas importantes”, señala el centrocampista, que advierte de la igualdad y del nivel de esta nueva categoría. “Mi percepción es que, juegues contra quien juegues, todos los equipos tienen jugadores determinantes que pueden decidir un partido. Creo que en la Segunda B de antes no pasaba eso”. Loureiro comparte esta visión porque, explica, “ao reducir o número de equipos de 80 a 40 fai que o nivel suba”, circunstancia que tiene su reflejo, expone el jugador, en la clasificación. “É moi difícil sacar puntos, todos os equipos compiten. Por exemplo, na xornada pasada, dos cinco primeiros só un conseguiu gañar: así é esta categoría”, dice.