El Racing y el Concello solicitan a la Liga la suspensión del choque ante el Burgos

El Centro de Coordinación Operativa Municipal, tras una reunión técnica celebrada a las 17.00 horas acordó, junto al Racing de Ferrol, suspender el encuentro entre el equipo verde y el Burgos que estaba previsto para mañana a las 18.30 horas en A Malata. Ahora, tanto el Concello como el club solicitarán al juez único de competición de la Real Federación Española de Fútbol, el aplazamiento definitivo del encuentro.

El organismo ferrolano aludió a razones de seguridad de la ciudadanía y la afición de ambos conjuntos para tomar esta decisión, ya que las condiciones meteorológicas en el momento del encuentro no eran muy favorables. Según apuntan, "mañá, domingo, darase a conxunción de dúas alarmas: unha laranxa no interior por ventos e outra vermella por fenómenos costeiros. Isto sumado á localización do estadio foi determinante para a decisión que se tomou de xeito conxunto nesta reunión", explica el Centro de Coordinación Operativa Municipal.

Previamente, la Federación Galega de Fútbol publicó un boletín informativo en el que la Secretaria Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia suspendió toda actividad deportiva al aire libre para mañana entre las 15.00 y las 18.00 horas.