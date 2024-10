Los surfistas de Ferrolterra, al asalto de Bastiagueiro

Una prueba en la que pueden decidirse muchas cosas. Así será la competición que este fin de semana se dispute en la playa coruñesa de Bastiagueiro y que supone la cuarta y penúltima cita del Circuito Galego juvenil y “kids”, tras las celebradas en Patos, Valdoviño y Ferrol –con Viveiro cerrando el calendario– .



Y es que después de estas tres competiciones Xabi Robles –Pantín– y Lara Rico –Valdo– llegan liderando el ranking autonómico de esta liga, con otra local, Mar Cid –RSM– peleando por precisamente esta primera plaza en la prueba femenina, y con Rico siendo asimismo la mejor en sub 12, con su compañera Valeria Dopico en tercera posición. Todos ellos estarán en la prueba coruñesa que puede aclarar estas apretadas clasificaciones provisionales.

Peleando por “robar” este liderato se encuentra Ana Piñón –RSM–, desde una aventajada segunda posición, tanto en sub 18 como en sub 16, en esta última franja de edad con Elisa González –Nativos— como tercera clasificada antes de esta competición. También en sub 18, Marcos Domínguez –Valdo– puede todavía dar el salto a la primera plaza, en un grupo en el que el también integrante de este club Adrián Rodríguez es cuarto.

Sus compañeros Eva Rico y Lois Montenegro son segunda y tercero en sub 10, mientras que en sub 16 Bruno Martínez todavía está a tiempo de hacerse con uno de los lugares de privilegio desde su cuarta plaza. Una numerosa presencia de la comarca que demuestra el buen trabajo que se está llevando a cabo en esta disciplina.