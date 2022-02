Subcampeonato en sala para el pontés Miguel Alvariño

Récord nacional y subcampeonato estatal en una semana. El pontés Miguel Alvariño firmó una gran semana en su regreso a la competición nacional en una campaña de muchos cambios para el olímpico pontés. Tras hacerse con la mejor marca estatal al aire libre en el primer clasificatorio nacional, el del Club Sílex hizo frente al Campeonato de España en sala que el pasado fin de semana tuvo lugar en Marina D’or, en Castellón.





Alvariño comenzó la cita nacional colocándose como primero en el “round”, con una puntuación de 592 puntos, con Acha, a la postre campeón, en la tercera plaza. En este ranking el también olímpico pontés Daniel Castro finalizó más retrasado, ocupando la décima posición. Ya en los duelos eliminatorios, Alvariño se deshizo de Damián Manuel Ordóñez (6-0), Diego Bercial (6-2), José Manuel Solera (6-4) y Francho Rufas (7-1) para plantase en la final de la cita. En esta, el de As Pontes mantuvo una igualada pugna con su compañero de selección, llegando empatados a tres a la cuarta tirada. En esta, Acha se hizo con los dos puntos por 29-30, mientras que en la quinta el empate a 29 dio el punto necesario para la victoria al burgalés. Por su parte, Castro tuvo una pronta eliminación en esta cita, ya que el pontés dijo adiós al Nacional en dieciseisavos de final, cediendo en el desempate ante Daniel García, que cayó en cuartos, por lo que el pontés acabó decimoctavo en la tabla final.





Cantera

En las pruebas de base, Laura Matesanz –Arco Narón– y Pablo Filgueira –Arco Ferrol– terminaron el Nacional de Castellón en el “top 10” de sus categorías. Así, la naronesa fue séptima en el grupo sub 21 de recurvo, después de caer en la ronda de cuartos ante la madrileña Lucía Ibáñez, a la postre medalla de bronce de la cita. Por su parte, el ferrolano terminó su concurso en el décimo lugar en la cita sub 18, también en recurvo. Filgueira superó la primera ronda al ganar al valenciano Enric Moscardó, si bien no pudo superar al balear Guillermo García, ante el que cedió 2-6. En la prueba sub 15 femenina, Clara Matesanz fue vigésimo tercera, al caer eliminada en primera ronda ante la catalana Claudia García, que terminó la cita estatal en la cuarta posición.