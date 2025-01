El Somozas suspende su partido por la borrasca Herminia

El Somozas tendrá que esperar para medirse al Estradense, ya que el conjunto dirigido por Stili anunció, unas horas antes del encuentro, que se aplazaba por culpa del mal tiempo.



En un comunicado, el equipo verdiblanco señaló que “en vista da adversidade das condicións climatolóxicas previstas para o domingo, e seguindo as directrices do Comité de Competición Galega de Fútbol, el partido correspondiente á decimonovena xornada do Grupo I da Terceira Federación que nos enfrontaba ao Estradense, queda suspendido”.



De igual manera, indicaron que comunicarán la nueva fecha del duelo en la mayor brevedad posible. Para ellos, supone un pequeño golpe, ya que estaban en un gran momento de forma. Asimismo, el conjunto de A Estrada compartió esta decisión y citó a sus aficionados a acudir al Novo Municipal para animar al equipo en el próximo compromiso.

Más casos

Este aplazamiento no fue el único que afectó a un equipo de la comarca de Ferrolterra. Y es que O Val, equipo que milita en la Preferente gallega, no pudo jugar su encuentro contra el Ribadeo debido a que esa localidad era una de las más afectadas por Herminia, la borrasca que está azotando con fuerza la comunidad autónoma.



Pero esto no sólo afectó al fútbol, sino que el balonmano también se vio envuelto en los aplazamientos. El A Esperanza Comidas Bar Balonmán Narón, equipo que milita en el grupo B de la Segunda Autonómica, tampoco pudo disputar su partido ante el Ribadosar por las condiciones climatológicas.