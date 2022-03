El Somozas, a recuperar el liderato ante el Silva

Con el tiempo justo para lamentarse de la derrota del sábado en el Alcalde Manuel Candocia ante el Viveiro (1-2), la UD Somozas disputa esta tarde ante el Silva de Javi Bardanca –A Grela, 19.30 horas– un partido que, de ganar, le devolvería el liderato perdido ante el cuadro lucense apenas 72 horas antes.



El técnico del único representante de Ferrolterra en Tercera RFEF reconoce que el equipo que prepara tiene “ganas de reivindicarse y volver al camino de la victoria” y, aunque considera algo escaso el tiempo entre un enfrentamiento y otro, cree, por otra parte, que le ofrece al cuadro somocense la oportunidad de olvidarse cuanto antes del último encuentro. “Nos da la opción”, explica, “de volver a tener la posibilidad de recuperar las sensaciones de la victoria”.









Bajas





No será fácil, reconoce el técnico pontés del Somozas. El Silva es un equipo con un estilo muy definido y trabajado por su técnico durante la década larga que lleva al timón del cuadro coruñés. “Tienen un delantero muy poderoso, un gran bloque defensivo y gente rápida en las bandas”, destaca Roca de su rival de esta tarde.



Si la escasez de tiempo entre un partido y otro es positiva porque da la opción de volver a ganar y recuperar el liderato sin esperar una semana, también tiene su contrapunto en la imposibilidad de recuperar a los jugadores lesionados y tocados. Por ello, la UD Somozas se desplaza a la ciudad herculina con varias bajas sensibles: Del Río, Maroñas, Santi Gegunde y Álex Cabarcos no podrán competir en la tarde de hoy, ausencias todas ellas que obligarán a su preparador a introducir cambios en el once con el que salga al terreno de juego coruñés.



No obstante, el técnico pontés de la escuadra somocense no se queja e insiste en que toda la plantilla “está preparada para afrontar este reto y los que quedan por delante” en una competición, además, en la que son uno de los rivales a batir, como prueba la disposición defensiva de los equipos a los que se mide, bien pertrechados atrás, sin intención de discutirle la posesión del balón y con la clara intención de hacer daño en las transiciones.



El Somozas tiene actualmente 46 puntos. Ha disputado 23 encuentros, uno más que el líder, el Polvorín, que con 47 puntos lidera la Tercera RFEF gallega. Por detrás, el Rápido de Bouzas, con 42 puntos en 22 jornadas, los mismos que acumula el Ourense, aunque en su caso solo ha jugado 20 partidos, y el Barco, que suma 39 en sus veintidós enfrentamientos disputados.