El Somozas, a ser más líder

Retoma el Somozas la competición una vez superado el segundo brote de Covid-19 que sufre su plantilla en 2022. Ya empezó el cuadro verdiblanco el año con seis casos positivos en su plantilla, lo que hizo que no pudiese jugar en el campo del Arzúa. Ahora, tras los siete afectados que provocaron el aplazamiento de su encuentro del pasado domingo frente al Silva, vuelve con el partido que lo enfrenta al Estradense esta tarde –17.00 horas, Manuel Candocia–, una ocasión para reforzar su liderato tras la derrota de ayer del Polvorín.





Se presenta el Somozas al partido con solo tres sesiones de entrenamiento. No es la preparación ideal pero, como dice el técnico Marco Roca, “es lo que hay y no nos puede servir de excusa”. Al contrario, las principales dificultades que el preparador vaticina estarán en el terreno de juego, sobre todo por parte de un rival que destaca por su juego de conjunto. De hecho, a pesar de no disponer de grandes

individualidades, su estilo lo convierte en un adversario complicado.





Visitante

El Estradense, que en lo que va de campeonato ha sumado más puntos fuera que en casa, llegará como un rival al que el Somozas espera incomodar para que no pueda realizar su juego habitual. Será la manera de consolidarse en la cabeza de la tabla y aumentar la distancia que tiene sobre el Polvorín, aunque este con unos partidos menos en su haber.





El portero Embela y el defensa Sergio López, lesionados, son las bajas con las que el Somozas se presenta a este partido. Los demás jugadores están en buen estado.