El Somozas acusa su falta de urgencias para perder en casa

La falta de urgencias clasificatorias del Somozas –ya matemáticamente salvado– lo llevó a la derrota en el partido que lo enfrentó al Boiro. Con este resultado, el cuadro del Barbanza logra su salvación y, además, adelanta a su víctima en el encuentro, que pasa a la décima posición mientras que su rival asciende hasta la novena a falta de una jornada para el final de la competición regular.



Stili introdujo varios cambios en el once titular gracias a la permanencia, pero fue el cuadro visitante el que demostró tener más necesidad de ganar –todavía no había asegurado su continuidad en Tercera Federación–. Así, tras varias ocasiones de las que dispuso, estrenó el marcador ante un rival que en la primera mitad tan solo fue capaz de generar una opción que, sin embargo, no llegó a suponer peligro.

Idéntico

El guion del partido apenas cambió en la segunda parte y, con el Boiro controlando la situación, una llegada a la portería local se tradujo en el segundo tanto. Eso derivó en cuatro cambios realizados a la vez por el entrenador local que, aunque modificaron la manera en la que se desarrolló el juego, no tuvieron resuiltado.



La acumulación de efectivos ofensivos del cuadro verdiblanco y la relajación visitante dejaron al Somozas el peso del partido. Pero el cuadro anfitrión no creó opciones y el Boiro vio cómo el tiempo pasaba hasta la victoria.

FICHA TÉCNICA