El Somozas acaba con la condición de invicto del Fabril

Fabril 0-1 Somozas

El Somozas logró hoy lo que todavía no había conseguido ningún equipo esta temporada: derrotar al Deportivo Fabril, líder de la categoría que, pese al 0-1, se mantiene en lo más alto. La victoria, además, le permite al conjunto de Marco Roca no solo sumar su segunda victoria en apenas cuatro días, sino también preservar la quinta plaza, que da derecho a disputar la fase de ascenso.



El triunfo del Somozas fue, además, incontestable. Los visitantes fueron superiores al Fabril en el cómputo general, pero sobre todo en una primera parte en la llevaron el peso del choque y dispusieron de varias ocasiones para sentenciar.



No tardó en adelantarse el equipo de Marco Roca. El Fabril defendió mal y permitió a Julián correr sin oposición hasta acercarse al área por banda derecha. Desde allí sacó un tiro que impactó en Barcia, desviando la trayectoria y sorprendiendo a Brais Suárez, que vio cómo la pelota se colaba por el primer palo.



El Somozas no se conformó, sino todo lo contrario. Continuó con su idea inicial de llevar la iniciativa y buscar la portería rival para ampliar la renta. En el minuto 19, en una de las mejores jugadas elaboradas del partido, la escuadra somocense trenzó por la derecha hasta llegar a Cañi en la frontal del área, que remató desviado. Caique, en el 22, disparó también desde el balcón del área, pero la pelota golpeó en el cuerpo de Brais Val. Acto seguido, en el 23, una contra conducida por Aarón por el pasillo central terminó con una apertura a la izquierda para Cañi, que con su disparo obligó a Brais Suárez a despejar a córner. En ese saque de esquina, la bola quedó suelta en el área para Quico, que remató con el pie y el balón casi se cuela en la meta, pero un defensa del Fabril lo sacó sobre la línea de gol.



La más clara estaba aún por llegar y la protagonizó un exdeportivista, Aarón Sánchez, tras robarle la pelota a Pereira y encarar al cancerbero local en un mano a mano del que salió vencedor el portero local al desviar el esférico con el cuerpo lo justo para que pegase en el larguero y se fuese a córner. Aún tendría una más el equipo de Marco Roca, con un tiro de Cañi con la zurda dentro del área, despeje del portero y posterior remate de Bruno Bellas en el segundo palo que se fue fuera.

Segunda parte

La primera ocasión de la reanudación fue también para el Somozas, con un zurdazo de Álex Cabarcos que atajó Brais. El cuadro local tuvo el empate en el 73, con una acción de Jesús por la derecha a la espalda de la defensa del Somozas, pero en el mano a mano ante Paco no fue capaz de resolver. Desde entonces, el Fabril optó por los centros laterales, pero no encontraron rematador más allá del de Diego Gómez, que se fue desviado. Tuvo, sin embargo, la sentencia Bruno Bellas, pero su disparo no encontró el premio que sí se llevó su equipo de un campo inexpugnable hasta hoy.