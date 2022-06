Sofía Couce, seleccionada para el Europeo Youth

Hasta en dos ocasiones el coronavirus impidió a la canterana del Narón TM Sofía Couce poder a acudir a citas internacionales y nacionales en los últimos meses –Portugal, Austria y el Spain Máster–, además de los consecuentes parones en su preparación.





Una circunstancia, afortunadamente, que ya quedó atrás para la tenista local, que en los últimos días tomó parte con la selección española en el WTT Youth Contender dirimido en Platja d’Aro, en Girona, en sub 17 y sub 15. Una competición en la que Couce accedió al cuadro principal sub 15 tras ganar todos sus choques en la fase de grupos. Si bien en treintaidosavos, la naronesa tuvo un desafortunado cruce ante la rumana Alesia Sferlea, ante la cual cayó por 3-1. “Podía haber hecho algo más”, manifestaba ayer Couce a su llegada a casa tras esta cita internacional.





La del Narón TM, sin embargo, tendrá una excelente oportunidad de resarcirse dentro de pocos días, gracias a su convocatoria para el Campeonato de Europa Youth que se disputa en entre el 6 y el 15 de julio en Belgrado, Serbia, y en el que formará en el cuadro sub 15. “Me lo dijo ayer –por el lunes– Adri –Vidal– y estoy muy contenta", comentaba Couce tras su paso por Girona, "es un paso más, especialmente tras estas semanas complicadas".





La tenista local todavía no sabe exactamente cómo será su preparación para esta importante prueba con la selección española, ya que en su programa deportivo antes de la disputa de esta competición figuran, marcadas en rojo, otras importantes citas como el Spain Máster –a dirimirse precisamente este fin de semana en Granada– y la Copa Mediterránea sub 15 entre el 19 y el 21 de este mes en Rimini, Italia. Unas pruebas que, sin duda, servirán de piedra de toque para su debut en el Europeo.









Autonómico





Narón TM y San Xoán Ferrol se suben en más de una veintena de ocasiones al podio en Pontevedra







Narón TM y San Xoán terminaron su actuación en los Gallegos de veterano, absoluto, juvenil y benjamín, dirimidos en el pabellón Príncipe Felipe de Pontevedra. La escuadra ferrolana fue la gran protagonista local en la franja de mayor edad, con un botín de cuatro metales. Antonio Casal acabó su concurso con dos preseas, proclamándose campeón gallego en el grupo de +60 años y subcampeón formando pareja con su compañero Fernando García en dobles en esta misma franja de edad. Mientras, José Medín se quedó a un paso del oro, siendo finalmente segundo en la cita +65.





Por su parte, el Narón TM tuvo en Candela Montero a su tenista más fructífera. La local fue campeona gallega de dobles formando pareja con Miao Chen –San Amaro–, doblegando en la final a sus compañeras Lola Bacelo y Ana Otero; así como subcampeona en individual y tercera en las citas absolutas de estas dos modalidades. De hecho, en juvenil femenino, el dominio naronés fue total, con el triunfo de Julia Guerra –semifinalista en dobles– y los bronces de Lucía Saura y Julia Guerra, en dobles. En masculino, los podios llegaron gracias a la actuación de Brais Rodríguez y Martín García, terceros en dobles. En la cita benjamín, Celia Sanz se hizo con el título individual y la tercera plaza en dobles, formando pareja con Lía Vila. En absoluto, título para la naronesa Claudia Canay –Monteporreiro– y plata para Diandra Cobelo, asimismo bronce en dobles.