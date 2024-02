Sofía Couce: “Sabía que podía llegar, que podía conseguirlo”

Hace seis meses que la canterana del Tenis de Mesa Narón Sofía Couce hizo las maletas con la intención de dar un paso más en su carrera en el tenis de mesa estatal. Cambiando el local social de Santa Icía por el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Priego, en Córdoba, la deportista local ya ha podido recoger los primeros frutos de su trabajo, previo y más reciente, en las instalaciones andaluzas. Couce viene de conseguir su primer título en el Torneo Estatal que, junto con el Campeonato de España y Copa de SS.MM Los Reyes, se están disputando en Tarragona. Y es que rozando este oro durante varias campañas, Couce pudo, finalmente, tachar de su lista de objetivos este nuevo título en su palmarés.



“Fui dos veces segunda y otra tercera”, recuerda Couce, “cuando acabé, fue una auténtica satisfacción, decir ¡por fin! Tenerlo ahí y no poder llegar nunca... cansaba”. La naronesa fue dando pequeños pasos hacia este objetivo que llega, además, en su último año cadete, muy concienciada de que, sin duda, este año era su año. “Sabía que podía hacerlo, que podía llegar y conseguirlo”, cuenta Couce desde su hotel en la ciudad catalana, “vas pasando y vas consiguiendo objetivos: entrar en la ronda siguiente, meterte en el top, el podio y ya en la final, ¡venga va!”. Un último partido en el que, además, se vio las caras con su compañera de equipo Julia Martín, ganando 3-1.

Como en casa...

Con este objetivo pendiente ya completado, Couce mira ya a otra de sus metas pendientes en los últimos años, el Campeonato de España escolar, cita que, además, este año será su última oportunidad de dirimir. “Tampoco nunca lo he ganado”, comenta la de Narón, “lo hice por equipos, pero no individual”.

Una prueba que se disputará en una Semana Santa en la que la local no podrá volver a casa. Cosas del deporte. Y es que como ella misma señala “esto esta muy lejos y es muy complicado para que todo te coincida y poder ir. Fui a casa en noviembre, totalmente de sorpresa, sólo lo sabía mi padre y porque me tenía que ir a buscar al aeropuerto, y en Navidad. No se cuando volveré, imagino que en verano.



Couce no esconde la morriña que a veces siente a mil kilómetros de casa. “Hay días y es que como en casa en ningún sitio y algún día te entra el bajón”, señala la naronesa, que reconoce también lo contenta que está en Córdoba, con todas las facilidades para poder dedicarse a lo que más le gusta, el tenis de mesa. “Nuestras habitaciones están bajo y, arriba, el centro”, comenta, “para ir a entrenar sólo tienes que subir las escaleras”. Y mientras que a nivel académico parte del profesorado entiende mejor las necesidades de estas deportistas que otra, este aspecto va “más o menos bien”, como señala la tenista.



Lo que sí ha mejorado, y mucho, como añade Couce desde su llegada a Córdoba –superada ya una pretemporada “matadora”–, es “mi cabeza, mentalmente he mejorado un montón. No sé si es por la edad... me lo noto y me lo notan. Y también la confianza en mí, al final entrenar todos los días con gente de alto nivel, te da la confianza de que se que puedo hacerlo”. Y lo hizo.

DEPORTE | La cantera del Narón TM brilla en la competición catalana

La cantera del Narón TM finalizó asimismo con un buen sabor de boca su participación en el Estatal. Candela Montero y Lucía Saura inscribieron su nombre como quinta y novena clasificada cadetes y Lola Bacelo terminó entre las 16 mejores, siendo elminada por Martín. Un lugar que también firmó Bella Martín en las más jóvenes, mientras que sus compañeros García y Campo no lograron superar la fase de grupos.