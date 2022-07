Sofía Couce aprovecha la cita como experiencia

Todavía sigue activa la experiencia de Sofía Couce en el Campeonato de Europa de categoría sub 15, que se disputa en Serbia. La tenista del Cidade de Narón, formando parte de la selección española cadete, aún sigue en liza en el cuadro de dobles femeninos, en el que formando pareja con Candela Moscoso ganó su primera eliminatoria, mientras que disputará hoy la segunda.



Menos suerte tuvo Couce en las otras pruebas en las que tomó parte. En la competición por equipos, la formación española –formada además de por Couce por María Berzosa, Candela Moscoso y Lina Gimeno– no pudo pasar de la decimocuarta plaza, al quedarse fuerzas del cuadro final. Mientras, en la competición indivual, la tenista naronesa no fue capaz de superar la fase de grupos, después de no tener su mejor día a la hora de competir en los partidos jugados.



Cierra la actividad de Sofía Couce su participación en los cuadros de dobles. En el mixto, tras ganar el primer partido al que hizo frente, quedó eliminado en la segunda ronda. Ahora, sus esperanzas están puestas en la competición femenina, en la que sigue en liza.