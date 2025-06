Sheila González Giménez, capitana del Valdetires Ferrol FSF: “Yo confío y, si jugamos como sabemos, este partido lo ganamos”

Casi dos décadas en las botas suma Sheila González Giménez –33 años, a punto de unos 34 que, casualmente, podrían coincidir con el regreso a la elite– en las filas de un Valdetires con el que podría vivir en las próximas semanas su tercer ascenso a Primera División. Primero, para avanzar hasta ese último paso, hacia esa final, la ferrolana y sus compañeras tendrán que doblegar de nuevo a un Almagro –18.30 horas, Gemma Arenas– al que desbarataron en una llena pista de Esteiro.



Una fortaleza inexpugnable en la que no han perdido en toda esta temporada. “Es lo que nos hizo meternos en el playoff”, señala la jugadora, que, junto con sus compañeras Carol y Pipi, afrontaron el largo viaje a tierras tras completar su jornada laboral. Y es que a pesar de estar jugándose una plaza en la elite nacional, de momento, de esto no se vive.

No pudo estar en el partido de ida por motivos personales, me imagino que le fastidiaría bastante ¿Cómo lo vivió en la distancia?

Sí, la verdad que sí que me fastidió, porque son partidos que gusta mucho jugarlos, con el pabellón lleno. Es un playoff, que te voy a decir. Esa semana yo iba a entrenar, pensando ya en el fin de semana, preparando el partido sabiendo que no vas a estar y fue complicado. Es así, que le vamos a hacer. Ahora este “finde” a disfrutarlo un montón y quitarme la espinita.

¿Pudo ver el encuentro?

Tuve una boda y no pude verlo mucho, porque justo cuando era el final era el baile de los novios. Tengo conocidos que también estaban en la boda con el teléfono, estábamos ahí pendientes, me preguntaban todo el rato “¿qué? ¿qué tal?.” Era la boda de una muy buena amiga, ya había avisado de que no podía ir hacía tiempo, y no se pudo cambiar el partido. Estuvimos muy pendientes, hasta que pitó el árbitro.

¿Qué le dijeron sus compañeras sobre el encuentro y el Almagro? ¿Cuáles fueron sus sensaciones?

Es verdad que pudimos haber marcado un par de golitos más, pero es que es un playoff. Igual sale cara o sale cruz. Tiras y no entra, y ellas también se la están jugando. Nosotras, que no habíamos perdido en Esteiro, y ellas que no perdían fuera. Fue disputado y el pabellón nos ayudó mucho. Allí también va a ser complicado, porque llenan el pabellón y la gente empuja un montón. Así que a ver qué pasa.

Me fastidió no estar en el primer partido, son duelos que gusta mucho jugarlos

¿Qué fue lo que más les sorprendió del equipo rival y del choque?

Dijeron que era un partido un poco trabado. Somos un equipo que saca rápido y ellas lo veían, lo impedían, intentaban trabar un poco el partido para que no le diésemos ritmo. Creo que si jugamos como sabemos... Y ahora somos dos más que no estábamos el fin de semana pasado, Pipi y yo. Somos dos más a ayudar, a animar, y Carol también venía del golpe en la cabeza y tampoco estaba al cien por cien. Espero que todo salga bien.

¿Ha visto durante esta semana de trabajo esa energía ganadora?

Sí, sí. Hay los míticos nervios de que vamos con un marcador ajustadillo, pero yo confío. Y como les dije a las niñas el fin de semana pasado, cuando les escribí, que tan pronto pita el árbitro los nervios van fuera y si lo hacen como saben y como tenemos demostrado, este partido lo ganamos. Lo ganamos.

Será un viaje largo y durante gran parte de la temporada los partidos fuera se les han atragantado, remediándolo en esta recta final

Sí, en el último partido contra Rodiles y contra Segosala estábamos quitándonos un poco la espinita, y en Asturias nos salió bastante bien. Esperemos este fin de semana ir igual, con la misma mentalidad, que podemos ser fuertes igual que en casa y a por todas. A por el partido.

Ahora somos dos más, Pipi y yo, a ayudar, a animar, y Carol ya recuperada

¿Sabría decirme qué les pasaba a domicilio?

No te sé decir. Sí que es verdad que antes te estás jugando la liga, estás al final y lo sacamos bien contra Rodiles. En este partido no tenemos que mirar si jugamos fuera o en casa, estamos en un pabellón, ir a por todas y da igual las gradas. No tenemos que mirar eso. La pista es 40x20 para los dos equipos y es lo que tenemos que pensar.

Van, además, con el triunfo logrado en Esteiro, aunque fuese por un marcador ajustado, pero sabiendo que son capaces de ganar

Sí que se puede. Ayuda un poquito pensar eso, sí. Sería importante ponernos con otro golito por delante al principio y ahí que ellas se pongan un poquito nerviosas, y de ahí poder sacar algo. Es una ventaja pequeñita, pero sigue siendo ventaja. Pensar que vamos por delante, no bajar los brazos en ningún momento. O casi mejor pensando que vamos 0-0 –ríe–.

¿Ve a su equipo preparado para ascender?

Sí. Creo que las eliminatorias son como una lotería, hay que jugarla. Pero nosotras estamos ahí y estamos ahí por algo. Confío en mis compañeras un montón. Sé que lo van a dar todo, tenemos buen equipo, buenas jugadoras, gente joven que está dando el callo. Y las veteranas, igual.

Les queda un partido en esta ronda ¿Se visualizan ya en la final?

La mentalidad es esa, pasar, pasar. Nos vamos a comer muchos kilómetros –concretamente más de 800– para eso, para pasar.

Como capitana, ¿qué les dice a sus compañeras?

Les digo de todo, la verdad –ríe–. Unos partidos unas cosas, otros otras... pero sobre todo que disfruten, que estos partidos son muy bonitos de jugar y que no se sabe si se van a repetir. A disfrutar, a ganar, a hacerlo como saben. Y en los partidos de casa les insisto mucho. Esta gente viene a vernos, vienen a vernos ganar, a disfrutar.

No hay que mirar si jugamos fuera o en casa. Hay que ir a por todas, a por el partido

Es que, echando la vista atrás, ya son casi diez años que se fueron de Primera. Ya toca volver...

La verdad es que sí, estaría muy bien. No digo nada porque todo puede pasar, pero se me pone la piel de gallina al pensarlo. Primera no tiene nada que ver físicamente y con refuerzos que tendría que tener el equipo, este equipo podría estar ahí.

Y usted habla desde la experiencia, porque ya las ha visto de todos los colores en el Valdetires

Es que ya perdí la cuenta de los años que llevo aquí, 18... creo –ríe–. Viví dos ascensos, los descensos... Un año no nos mantuvimos por un punto, de ir a Rubí, el año pasado y otra fase. Murcia, Ferrol... No deja de ilusionar el vivirlo.

De esos momentos, ¿cuál recuerda con más cariño? A la espera de lo que hagan estos fines de semana, claro

El año que ascendimos en Murcia, que estaba Ale de Paz, Erika... Ese fue un año que no se olvida. Teníamos muy buen equipo. Ese año me lo pasé como una enana y puede ser que me quede con ese.

¿Se atreve a decir un resultado para el partido de hoy?

No –ríe–. Lo dejamos en un que vamos a ganar. No me mojo, no quiero ser gafe.

Mucho Más: “¿Manías? Suelo entrar con el pie derecho a la pista”

“Si podemos hacer esos partidos ante un campeón como el Bembrive o el Rodiles, que iba primero y perdió la liga contra nosotras, que lo hicimos muy bien, este –Almagro– por que venga de otro grupo y sea más desconocido, tenemos que dar lo mismo o más”. Así de claro lo tiene la capitana Sheila González, o Peli, como se le conoce dentro y fuera de la pista, pocas horas antes de, para ella, disputar su primer duelo de playoff de este año con su Valdetires. El premio a una campaña muy trabajada.

¿Cómo ha vivido la liga regular y cuál ha sido la diferencia respecto al pasado año?

Hubo altibajos. Se fueron algunas compañeras, vinieron otras nuevas, tuvieron que adaptarse. Y estamos ahí, eso es bueno. De la temporada pasada se fueron algunas y vinieron otras. El bloque es más o menos el mismo y los refuerzos vinieron a sumar.

Valdetires Ferrol, Bembrive, Vilalba... tres equipos gallegos con opciones de continuar. Da buena cuenta del nivel autonómico y del grupo 1.

Sí, están ahí metidos, de momento vivos los dos también, porque el Vilalba sólo perdió 1-0 ante el Ripollet y juegan en casa. No es fácil pero...

¿Tiene alguna manía o superstición antes de los partidos?

Suelo entrar con el pie derecho.

En casa suelen quedar en el Golden antes de los partidos ¿Tienen algún “ritual” en los duelos de fuera?

No especialmente. En los viajes también antes del partido vamos a dar un paseo y a tomar un café.