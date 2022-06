Sexta plaza para Narón, el mejor de los de Ferrolterra

Firmó el Club de Remo Narón la mejor actuación de los locales en la primera edición de la Bandeira Concello de Sanxenxo, prueba que ejercía de presentación de la Liga Galega de Traiñeras, que se desarrolla en dos categorías masculinas y una femenina. La sexta plaza obtenida ayer por la tripulación naronesa en una regata que se desarrolló en fomato contrarreloj, le permite sumar los seis primeros puntos. Su tiempo de 21:32.39, además, lo deja lejos de los tres primeros clasificados, pero lo dan cierto margen con respecto a las escuadras que lucharán por conseguir la permanencia en la categoría.





Peor le fueron las cosas a la trainera del Clud do Mar de Mugardos, que no pudo eludir la última posición y, de esta manera, no fue capaz de sumar más que un punto a su casillero. Lo más preocupante, sin embargo, es el tiempo que marcó, que lo dejó a más de veinte segundos de distancia del penúltimo clasificado, una desventaja que tendrá que ir redeciendo poco a poco para, de esta manera, tener posibilidades de mantenerse en la máxima categoría autonómica de la principal modalidad del remo en banco fijo.





La victoria en la prueba de la tarde de ayer fue para la trainera de Bueu, por delante de Samertolameu y Tirán.