Dos de dos para el "rider" Sergio Veiga, que roza un nuevo oro sub 23

El naronés Sergio Veiga tiene la posibilidad de celebrar, ya este fin de semana, de nuevo, su título sub 23. El “rider” local viene de firmar dos de dos triunfos en el calendario de la Copa de España de pump truck, en la primera jornada en Santa Pola y más recientemente en la última, la disputada en Premià de Mar.



Y todo ello en una jornada muy condicionada por las lluvias y que llevó a numerosas caídas de los participantes –afortunadamente en esta ocasión no del local– y, por consecuencia, a reducir el número de mangas de tres a dos. Una serie de contratiempo a pesar de los cuales y compitiendo además “en un circuito que no me favorecía”, señaló el local, Veiga se hizo con el mejor tiempo sub 23 y uno de los mejores de la carrera –19.717–, sólo superado por el júnior Malo Dusseau. “Pude sobrellevarlo todo”, cuenta Veiga que, de cara a poder preparar con la mayor de las garantías la siguiente cita de este trofeo estatal, en Huesca.



Y es que tras no llevar a cabo una buena primera manga y pensando en que todavía tenía otras dos para resarcirse, quince minutos antes, Veiga y sus compañeros recibieron la noticia de que la competición se reducía a dos. Y asimismo lo hacían sus opciones de poder mejorar su tiempo. “La primera no salió como quería pero luego pude hacerlo”, subrayaba el de Narón ya con la mente puesta en su próximo objetivo y el que puede permitirle escribir su nombre y el del Club Pontebike como los mejores en esta franja de edad.

Clima e infraestructura

Veiga aprovechó las horas siguientes a esta competición para recuperarse de esta “movida” prueba y “luego empezaré a entrenar. Estas carreras las veo como un gran entrenamiento ya que en Galicia, debido al mal tiempo y a que no tenemos estos circuitos no pudo trabajar así”, señalaba.

Y es que, precisamente en el que volverá a montarse sobre la bicicleta el próximo fin de semana y que el local define como un trazado “espectacular” fue en el que la pasada campaña rozó su clasificación para el Campeonato del Mundo, frustrada por un golpe por el que tuvo que abandonar la cita de Ainsa.



Una oportunidad que volverá a tener el próximo sábado 17 de mayo y para la que, asimismo, está aprovechando estas jornadas en tierras altoaragonesas de cara a “coger la máxima confianza en la bicicleta”. Una cita tras la que continuará su andadura por una Copa que quizá ya sea suya.