Sergio Cubero: “No nos vamos a hacer pequeños”

Solidez, compañerismo, solidaridad y trabajo. Esos son, para el vasco Sergio Cubero algunos de los pilares sobre los que el Racing ha afianzado su ya más que largo gran inicio de campaña en Segunda División.



Y sobre estos cimientos, el lateral verde mira un poco, de reojo, hacia atrás, para quitar lo positivo del empate firmado ante el Burgos, una igualada dolorosa “cuando además merecíamos más”, señala, “pero el equipo dio una muy buena imagen”. Una situación que para Cubero quizá se podría haber evitado “no metiéndonos atrás y seguir haciendo lo que estábamos haciendo y lo que nos iba bien. Ser valientes”. Un adjetivo que, como él mismo señala, pondrán en marcha la próxima vez que se dé una situación similar.



Y mirando hacia delante, concretamente al domingo, en una nueva sesión vermú, si bien en esta ocasión a domicilio ante el Leganés, Cubero espera un choque “bonito, porque a mí lo que siempre me gusta es jugar contra los de arriba. No es casualidad su primera posición, tenemos ese aliciente, esa motivación y vamos a estar los 90, 97 o 100 minutos que dé el árbitro a full”. Apostando, además, por una doble victoria verde, tanto en liga como en Copa. Y es que el Racing ya ha demostrado, sin cabida para casualidades, que el nombre y el escenario no le amedrentan y ante el Leganés no va a ser una excepción. “No nos vamos a hacer pequeños, todo lo contrario, te excita ver el ambiente, al equipo rival que está en una buena dinámica y quieres ir y decir ‘estamos aquí’”.

Competencia

La Copa le dio a Sergio Cubero una oportunidad que el de Munguía está sabiendo aprovechar a la perfección, consciente asimismo de que “tengo un rival que está apretándome ahí –Delmás– y viceversa cuando esté él”, señala, “por mucho que el míster esté contando conmigo no me he sentido que me acomodo”. Cubero muestra su ambición, compartida con el equipo, y su inconformidad en lo que a su rendimiento se refiere, señalando que “mi margen de mejora es muy alto. Me estoy encontrando bien y con ganas de más”.