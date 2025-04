Las sénior de A Cabana Ferrol fueron terceras gallegas e irán al Nacional

La embarcación sénior femenina del Club de Remo A Cabana Ferrol será la única representante local en el Campeonato de España de bateles, que se celebra este fin de semana en la localidad cántabra de Castro Urdiales. La escuadra de la ciudad naval consiguió su billete gracias a la tercera plaza que consiguió en la final del certamen gallego, que se desarrolló de manera íntegra en la jornada del domingo en la localidad pontevedresa de Bueu.



Poco más de dos décimas alejaron a las remeras de A Cabana de una segunda posición que fue para Vilaxoán después de una regata irregular, pero no impidieron el único podio para Ferrolterra en esta cita. Al menos, otras dos embarcaciones femeninas del club ferrolano se clasificaron para las finales de la tarde, pero las deportistas de categoría alevín terminaron en la cuarta plaza –a poco más de un segundo de Cabo da Cruz, que fue tercera–. Mientras, en la categoría sub 23 –grupo de edad que no compite en el certamen nacional–, el batel del Club de Remo A Cabana Ferrol fue quinto.



En cuanto a la competición masculina, solo la tripulación sénior de Ares fue capaz de meterse en la final que se disputó por la tarde. Sin embargo, la embarcación aresana luchó con la de Vilaxoán por la tercera plaza, pero al final le faltó algo más de un segundo y medio para subirse al podio.