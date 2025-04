Semana intensa en Padrón para los ajedrecistas locales

Todo listo para, un año más, la disputa de los diferentes Campeonatos Gallegos de ajedrez que reunen a un gran número de competidores en las instalaciones del Hotel Scala, en Padrón. Un calendario que comenzará este fin de semana con la disputa de las pruebas dirigidas a deportistas sub 10, sub 12 y sub 16. Las dos primeras citas se desarrollarán entre este sábado y el lunes 14.

En estas estarán en liza Manuel Fernández Nieto y Alejandro Ferro Munin, los dos del Círculo Ferrolán de Xadrez. La presencia local aumentará en la competición de mayor edad, con sus compañeros Martín Arzúa, Hugo Antón, Pablo Garrido, Roberto Andrade y Miguel Ferro, y el naronés Unai González, en una cita que, con igual fecha de inicio, se prolongará hasta el martes día 15.



La actividad ajedrecística vivirá una pausa hasta el día 17, Jueves Santo, fecha en la que se retomará con el comienzo del Campeonato Gallego absoluto, asimismo con presencia del Circulo Xadrez Narón, Grupo Bazán y CFX.