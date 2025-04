La segunda jornada de la Liga Gallega se salda con grandes resultados locales

La segunda jornada de la Liga Gallega de tiro con arco, que se volvió a disputar en Redondela, se saldó con grandes resultados para los tres clubes de la comarca: Arco Narón, Arco Ferrol y Sílex de As Pontes.



Los primeros éxitos llegaron en las categorías más pequeñas, ya que Mateo Bollaín (benjamín), Paula Pérez (alevín) e Iria Zaragoza (sub 15) se colgaron un bronce y dos oros, respectivamente. Pero la cosa no paró ahí. Lua Teijeiro y Raquel Lorenzo fueron segunda y tercera, respectivamente, con su compañera Lía Lage en cuarto lugar, mientras que Elías Montenegro, en sub 21, se colgó el oro.



En la categoría hombre recurvo, no se pudo continuar con este buen hacer debido al alto nivel. Aun así, Daniel González se quedó a las puertas del podio con un cuarto puesto. De igual manera, Guillermo Rodríguez, Iván Belastegui y Bruno Oca realizaron una gran competición. En la división femenina volvieron los éxitos, ya que Laura Matesanz fue la vencedora, con su compañera Cristina Barreira sexta y mejor marca personal. Asimismo, Ana María Fernández también venció en su grupo. La última medalla, un bronce, llegó de la mano de Luis Baamonde, que fue el mejor local, mientras que Pedro Paz, Eduardo Ponce, Juan Dopico, Ignacio Cascón y Manuel Brage se quedaron a las puertas.