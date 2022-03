SD Logroñés-Racing: A prolongar la racha

Casi cuatro meses y medio han pasado desde que la SD Logroñés venciera en A Malata por 0-2, el resultado en contra más abultado que ha encajado el Racing esta temporada. Desde entonces, ambos equipos han atravesado fases y rachas similares, diferentes e incluso contrapuestas, pero nunca como hasta hoy la distancia entre ambos ha sido de nueve puntos. Esa es la ventaja del cuadro ferrolano sobre su contrincante riojano antes del encuentro que los enfrenta esta tarde –17.00 horas, Las Gaunas– y en el que el conjunto que prepara Cristóbal Parralo quiere prolongar su mejor racha de resultados de la temporada. Son siete sin perder, 17 puntos de 21 posibles, una trayectoria que lo ha catapultado a la quinta posición.





Le ha costado mucho al Racing regresar a los puestos de playoff. Ahora que ha vuelto, y sabiendo que la UD Logroñés tendrá mañana tres puntos más del encuentro ante el extinto Extremadura, puntuar esta tarde en La Rioja garantizaría, al menos, seguir en ese grupo de cabeza o, en el peor de los casos, tenerlo a uno o dos puntos. El propio técnico del equipo, Cristóbal Parralo, lo comentaba ayer antes de salir con la expedición ferrolana hacia Logroño: “En esta competición no te puedes relajar: si pierdes un partido, te pones el décimo”. Es esa igualdad la que lleva al preparador a recordar, una y otra vez, que hasta ahora no se ha conseguido nada y que no hay más objetivo que el próximo partido.





Lateral derecho

La concentración durante los 90 minutos va a ser clave para que el equipo ferrolano pueda puntuar. La SD es un equipo incisivo, algo que ya conoce el Racing del encuentro de la primera vuelta. Sabe que una “desconexión” puede pagarse muy cara, y más jugando fuera de casa. “Tenemos que entrar bien, porque si dejas que te golpeen primero pueden dejarte KO”, explicaba ayer Parralo.





En cuanto al plan de partido, el cuerpo técnico ha estado trabajando a lo largo de esta semana en quién ocupará el lateral derecho. La sanción de Loureiro y la lesión del otro jugador que tiene ese rol “natural”, Taborda, han ocupado a Parralo y su staff en la preparación el duelo, situación que, aseguraba ayer “tenemos muy claro cómo afrontar”. El sustituto ofrece “características diferentes, pero se va a adaptar bien a lo que queremos”.