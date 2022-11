Sara Guerrero pone fin al año con un “top 20” en Viña del Mar

Llegó a su fin la temporada de Sara Guerrero con la decimosexta posición en la prueba de la Copa del Mundo celebrada en la localidad chilena de Viña del Mar. La triatleta naronesa firmó esta plaza en una carrera, disputada en la modalidad sprint –750 metros de natación, veinte kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie– en la que fue de más a menos y acabó a algo más de un minuto de la ganadora, que fue la francesa Sandra Dodet.



Brilló Sara Guerrero, como es habitual en ella, en el segmento de natación, que completó en las primeras posiciones a pesar de la baja temperatura del agua (a trece grados), que además estaba muy movida. Aunque eso no le permitió formar parte inicialmente del pelotón cabecero en el tramo de ciclismo –la cabeza la tomó un grupo de diez deportistas–, sí estuvo en el segundo, en el que estaban las otras tres representantes españolas. Ambos cuadros se unieron antes de la mitad del segmento, así que alrededor de cuarenta triatletas completaron juntas el tramo final de los veinte kilómetros de ciclismo para llegar juntas a la segunda transición del certamen chileno.



En el tramo de carrera a pie, sin embargo, la triatleta naronesa no pudo dar su mejor nivel. Unos problemas asmáticos que le vienen afectando en las últimas fechas le impidieron rendir a su mejor nivel, así que no fue capaz de acercarse a la cabeza de la carrera. Incluso no consiguió ser la mejor española de la carrera, ya que Marta Pintanel acabó en la cuarta posición y Anna Godoy en la decimotercera. Al menos, la decimosexta plaza en la que acabó la carrera le permitió terminar en el “top 20” de la prueba. Su compañera de club Natalia Castro acabó en la vigésimo séptima plaza.

Masculina



En la prueba masculina, la victoria fue para David Castro, triatleta entrenado también por Amando Guerrero. Castro formó parte, tras el segmento de natación, del pelotón principal (de 17 integrantes) en el segmento de ciclismo. Ellos llegaron juntos a la segunda transición de la competición y en la carrera a pie, a pesar de los esfuerzos del local Diego Moya, la carrera se resolvió al sprint. Ahí Castro dio cuenta de su nivel y se impuso con autoridad sobre su adversario.