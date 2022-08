El Rugby Ferrol inicia su trabajo apostando por la cantera

Todavía sin fecha de inicio para sus respectivas competiciones ligueras, las formaciones sénior y sub 18 del Rugby Ferrol iniciaron la pasada semana su trabajo de pretemporada –ayer lo hicieron los sub 16 y la próxima semana lo harán sub 14 y la escuela–. Unas sesiones dirigidas de manera presencial por el cuerpo técnico ajedrezado conformado por el segundo entrenador, Manuel Álvarez-Cienfuegos y el preparador físico, Ángel López, con Álex Pallarés como delegado, toda vez que el primer técnico, Mauro Álvarez, todavía se encuentra en Argentina, concretamente en Córdoba.



El nuevo preparador del primer equipo –y director deportivo– está a la espera de los pertinentes trámites burocráticos para poder regresar a España, después de estar dos meses en la recta final de la pasada campaña ayudando a su compatriota, Juan Pablo Chorny. “Espero estar en un mes y medio aproximadamente”, señalaba Álvarez desde el otro lado el Atlántico. Si bien, la distancia no es óbice para que desde hace varias semanas, Álvarez haya puesto en marcha la maquina de la rees­tructuración a realizar en la entidad ferrolana y asimismo dirigir el trabajo de los que serán sus pupilos.

Más personal

“Hemos llevado a cabo varias reuniones virtuales para trabajar principalmente sobre tres puntos: la dirección deportiva, temas de comunicación y las categorías de base”, señala el argentino. En lo que a este último aspecto se refiere, y sin duda el que más interesa tanto a técnico como a club, la entidad ajedrezada apuesta sin duda por la potenciación de sus equipos más jóvenes, aumentando número de personal técnico tanto en lo que a la escuela se refiere como a las otras formaciones de base –sub 14, sub 16 y sub 18–.



“La filosofía del club es la de hacerle frente a la contratación y darle fuerza a la formación, apostar e invertir en esta para los jugadores”, señala Álvarez. Esto se traduce en la llegada de menos jugadores foráneos, invirtiendo en la cantera. Eso sí, no quiere decir que estos no estarán en el césped de A Malata, simplemente que lo harán aquellos que se encuentren en la propia ciudad o cercanías, y sin depender de manera total del club ferrolano.



Estos se unirán a un grupo eminentemente local, y muy joven, con la subida a la primera escuadra de casi una decena de sub 18 –actuales campeones gallegos–, que se unen a un grupo de “veinteañeros”, contando con pinceladas de veteranía de la mano, eso sí, de una lista menor de nombres en este apartado. “Se trata de un proceso de reconstrucción, y lleva tiempo”, comenta Álvarez, que aparcará sus tareas de guía de montaña, profesor de Educación Física y entrenador personal para centrarse en este nuevo proyecto, del que habla de manera concisa y emocionada. “Es un cambio de ideología, un proceso donde los resultados deportivos pasan a segundo plano y es un trabajo lento”, señala, “el objetivo es sistematizar el club, como si fuese una empresa, y que funcione solo”. Una tarea para la cual, “tenemos que generar un lenguaje único, también a nivel deportivo, y esto se va a hacer desde sub 14 para arriba, se va a seguir la misma dinámica de trabajo, siendo así más fácil la captación, el trabajo y la comunicación”, analiza.

Calendario

Encajando todas estas titánicas, y lentas, tareas, con la preparación del “cabeza de cartel” de la entidad, su primer equipo –este año de nuevo en Autonómica tras no poder ascender–, inicialmente están previstos varios duelos amistosos, el primero a principios de septiembre y otro a finales –junto con un torneo de base–, con otro test pendiente de fechar.



Asimismo, la cantera cuenta ya con una cita el día 3 en Vilalba y la semana siguiente tendrá lugar una jornada de confraternización en San Mateo, entre otras actividades.