A Riazor preservando la identidad

Es un partido de rivalidad, especial y en uno de los escenarios más atractivos para un futbolista de 1ª RFEF, pero la plantilla del Racing tiene claro que el encuentro de este sábado en Riazor ante el segundo clasificado, el Deportivo, no va a suponer un cambio de estilo, pues es precisamente esta forma de jugar la que ha llevado al equipo de Cristóbal Parralo a tener muy cerca –un punto– las plazas de playoff de ascenso en las que también se encuentra su rival de este fin de semana. “Será un partido diferente”, pronostica Quique Fornos, con una década a sus espaldas en la cantera –con apariciones en el primer equipo– blanquiazul. “Nuestra mentalidad es la misma que en el partido de la primera vuelta: ganar”.



La identidad del equipo no es negociable, sea cual sea el oponente. “O Racing nunca quixo facer un fútbol diferente por xogar noutro estadio. Imos ser nós mesmos, facer o noso fútbol”, afirma el central de As Pontes.



Esa visión la comparte el medio pontevedrés Kevin Presa. Destaca el potencial de la plantilla del Depor, confeccionada para ascender por la vía rápida –como campeón de grupo–, pero insiste en que la idea es “ser nosotros mismos. Aquí ya demostramos que podemos competir y sacar algo positivo”, recuerda el centrocampista.









Los que menos encajan









Hay muchos aspectos que diferencian a Racing y Deportivo, pero otros guardan similitudes, al menos en el resultado. El más destacado es lo fiables que son ambos conjuntos en defensa. De hecho, son los dos equipos que menos encajan de la categoría: 16 goles ha recibido el Deportivo, por los 18 del Racing. Con 19 está su homónimo cántabro, actual líder del grupo I. “Sabemos que quen meta gol ten moito gañado”, señala Fornos, que, además, considera que las jugadas a balón parado pueden ser “a chave para abrir o partido” e insiste en que “non encaixar faiche estar máis preto de gañar”. Eso y, como apunta Presa, la “concentración”, pues, explica, “sabiendo que va a ser un partido muy igualado, un gol puede decidir el partido, así que debemos evitar cometer esos pequeños errores que cometimos en los últimos partidos porque contra el Deportivo se pueden pagar muy caros”.



En lo que respecta a las diferencias, la más destacada es la trayectoria de las últimas jornadas, en las que se refleja un estancamiento del equipo coruñés (cuatro puntos de 15) y un acelerón del Racing por engancharse a la zona alta (10 de 15). “No están en su mejor momento de resultados si lo comparamos con las rachas de noviembre o diciembre”, dice el central del cuadro verde que, no obstante, advierte de que “nunca sabes cuándo es el mejor momento para enfrentarte a ellos. Nosotros tenemos que estar tranquilos y desplegar nuestro fútbol”, insiste.



Lógicamente, el escenario y el ambiente tienen a priori capacidad para condicionar el partido y el resultado, pero Fornos recuerda que en el Racing hay compañeros que “han jugado en estadios de esa capacidad e incluso más, y están también supermotivados. Miedo, ninguno”.









Sobremotivación





La plantilla asegura que a cualquier futbolista le gustaría jugar un partido como este, pero alerta de los riesgos de una sobremotivación.



Una sensación que “hay que evitar, evitar esa euforia, ese querer hacer más. Tenemos que ser inteligentes y estar tranquilos porque más presión tienen ellos por la racha que llevan. Tenemos que saber jugar con eso también”, afirma Kevin Presa.