El retorno de Vallejo, la única buena noticia en el dominó verde de lesiones

El ritmo de recuperación de jugadores en las filas racinguistas no avanza todo lo rápido que se necesita para que el grupo verde pueda disponer de, al menos, casi todas sus piezas para construir el puente hacia la salvación.

La buena noticia para el duelo de mañana en Castalia es el regreso del gaditano Manu Vallejo, que suma cuatro duelos sin vestir la elástica verde -en los dos últimos ya no fue convocado-, a la espera de que esta sea su última recuperación.

En el otro lado, y prácticamente cuando estaban subiendo al autobús para iniciar el camino a Castellón, Erick Cabaco se cayó de la convocatoria. Una lista en la que no estará por segunda semana consecutiva el delantero Eneko Jauregi, y que se une a Brais Martínez, Aitor Gelardo, Rober Correa y Perea -este último ya entrenando con el grupo, si bien todavía no está listo para jugar- y, por sanción, la "torre" Puric. Todo un nuevo reto para un grupo verde al que todavía no le están saliendo buenas manos en este ya no tan inicio de partida en Segunda División.