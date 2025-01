Un reencuentro muy especial y amargo para Bebé

“Para mí el partido contra el Rayo era muy especial porque jugué mucho tiempo allí, pero quería ganar”, reconoció Tiago Manuel Dias Correia ‘Bebé’ al final del partido de Copa del Rey en el que se enfrentaron su actual equipo, el Racing de Ferrol, y uno de sus ex, el Rayo Vallecano.



“La verdad es que pasé mucho tiempo en el Rayo y éramos una familia. Hablé con los compañeros, con el míster y con el presidente antes del partido, pero yo quería ganar”, apuntó Bebé.



Debido a esta situación, el jugador caboverdiano tenía muchas ganas de demostrar la clase de jugador que es y todo lo que puede aportar a su actual club.



“Estaba muy motivado para este partido. Quería ganar. Tenía muchas ganas de hacerlo bien, pero lamentablemente no pudo ser”, afirmó el atacante.



Esa energía extra que tenía por jugar contra sus excompañeros le llevó a ser de los mejores jugadores racinguistas del partido. Durante los 72 minutos que estuvo sobre el campo se encargó de liderar la parcela ofensiva para tratar de dar la sorpresa.



Suyas fueron las mejores ocasiones ferrolanas durante la primera parte, pero la suerte no le acompañó. Con todo, eso no mermó su confianza y siguió intentándolo. No quería dejar decepcionar ni a sus compañeros, ni a su entrenador ni a la afición.

Reconciliación

De hecho, los 6.521 espectadores que acudieron a A Malata a presenciar esta eliminatoria copera, le ovacionaron por su entrega. De esta forma, Bebé y la afición hacían las paces después de la polémica que había surgido en las últimas semanas.



“Yo estoy muy bien con el equipo, con la ciudad, con la afición... Estoy feliz aquí. Quiero disfrutar. Yo no tengo ningún problema con nadie. Estas cosas –por los incidentes con algunos aficionados– pueden pasar en el fútbol. Prefiero no hablar mucho y demostrar en el campo todo lo que sé hacer”, aseguró el caboverdiano.



Tal es su implicación con el equipo que ya está pensando en el siguiente partido, que volverá a ser en casa el próximo sábado. El delantero reclamó a sus compañeros que se olviden de la derrota y se centren en ese duelo.



“Tenemos que olvidarnos de este partido. Nos tenemos que quedar con las cosas buenas que hicimos e intentar repetirlas ante el Cartagena. Hay que intentar ganar ese choque porque es el más importante”, zanjó.