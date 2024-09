Rebeca Soto y Andrés Campos vuelan en la Nocturna Corre por Ferrol

Más de 700 personas llenaron la plaza de Armas en la que fue una nueva y exitosa edición de la Carreira Nocturna Corre por Ferrol. Este céntrico emplazamiento de la ciudad naval fue sede tanto de la salida como de la llegada de esta iniciativa popular, que en esta undécima edición vio cómo Andrés Campos Guerrero y Rebeca Soto Viñas –Atletismo Narón– inscribían su nombre como ganadores de la cita absoluta de 5.000 metros.



El primero lo hizo con un tiempo de 15:57, aventajando a Ricardo Negrete –Ferrol Atletismo– en sólo siete segundos, logrando este deportista local el oro sub 20 –en chicas este puesto fue para la mugardesa Carmen Pena–, además de la plata en la general. Un podio sénior en el que también estuvo Eloy Villanueva –Náutico de Narón–, siendo bronce tras una dura pugna con Negrete.

Mientras, Soto se colgaba el oro en la tabla femenina con un tiempo de 20:57 minutos y en un inicio de campaña en el que, como ella misma señalaba “todavía estamos empezando, metiendo mucho volumen de kilómetros y no estoy muy rápida, pero no me quejo”, señalaba la local. Un trazado que gustó a la local, si bien tanto ella como gran parte de los participantes, señalaron la escasísima iluminación existente en la bajada hacia el puerto, así como en otros tramos de esta zona.



Soto estuvo acompañada en el cajón por Aroa Picos y Carmen Jiménez, consiguiendo asimismo esta última el oro sub 23 –Félix Hernández se hizo con esta primera plaza en masculino–. Antonio Méndez, Esteban Díaz, Juanchi González y José Luis Bouza completaron la nómina de ganadores en las citas masculinas de veteranos, con Amira Simón, Victoria Grueiro y Carmen Rodríguez haciendo lo propio en femenino.

Base: La cantera de la comarca tuvo también un gran protagonismo en la competición ferrolana

La cita ferrolana tuvo también sus propuestas para la cantera atlética, con distancias adecuadas a las diferentes edades. Así, Manuel Campello fue el mejor sub 18, con Xabi Camba y Carmen Paz como los ganadores sub 16. En el cuadro sub 14, Samuel Tallón –Atletismo Ferrol– fue el más rápido, con Álvaro Rodríguez y Noa Seoane haciendo lo propio en sub 14 y Celia Ortigueira en sub 12. Esteban Rioseco y Celia Mella –sub 10– y Jimena Cal y Nico Mella –sub 8– se colgaron el oro en sus categorías.