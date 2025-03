El Racing toca ante el Eibar la partitura del empate (0-0)

En la jornada de ronda por antonomasia en Ferrol, las “actuaciones” comenzaron ya al mediodía en A Malata, con las formaciones del Racing de Ferrol y del Eibar intentando afinar sus instrumentos para, como mínimo, ofrecer a su afición una partitura sin desafinar.



Menéndez optó por un auténtico redoble de batería en casa, colocando a Álvaro Giménez y Jauregi al frente de la orquesta buscando ese acierto, ese gol, cuya falta ha condenado en muchísimos duelos a los verdes. Al menos en el inicio de partido, esta dupla ofensiva se quedó en música de fondo, en figurantes casi sin protagonismo y sin balones que rematar. Rondaba el Racing y rondaba el Eibar, en unos primeros 25 minutos que parecían hechos para aguantar el 0-0 con el que terminó esta primer pase en A Malata.



Un marcador sin goles que a punto estuvo de romper Bautista cuando casi se cumplía el 9, tomando el relevo de una contra fallida del Racing a la que no llegó el de Muxika. Yoel consiguió tocar lo justo la pelota del armero para solventar este primer solo visitante –y que contaría con otro poco después desbaratado por fuera de juego–.

La primera nota afinada local llegó poco antes, con un toque de Castro a las manos de Magunagoitia, y mientras que Matheus mandaba su lanzamiento de falta por alto, Jauregi “cazaba” un saque banda de Heber, se revolvía en el área y enviaba el balón por un lateral de la meta del Eibar.



Y en este casi baile de salón, era el Eibar el que iba ganando metros y protagonismo, con Corpas y Alkai marcando los acordes a los suyos. Sin embargo, los armeros se encontraron con un imprevisto, la lesión de Jorge Pascual. El almeriense, tras un golpe con Buñuel, quedó tendido en el suelo y, si bien siguió jugando unos minutos más, fue sustituido posteriormente por Puertas. Un susto que se unió a la diana de Bautista en la recta final, anulada por fuera de juego y que fueron las notas más altas de un primer tiempo con clara partitura de empate.

Edulcorante

No cambió en absoluto la melodía en una segunda mitad en A Malata. Racing y Eibar siguieron con su particular balada, cada vez más lenta y con menos emoción, con una formación ferrolana a la que no perder por goleada u otra dolorosa jugada ya parecía curar alguna herida, mientras que a los armeros seguir sumando no les sabía nada mal.



En este juego de no encajar, el Racing tuvo una inicial en la que un ligero toque de Dorrio tras una buena jugada iniciada por Buñuel y asistencia de Jauregi, fue muriendo. Y mientras los ferrolanos seguían mirando el reloj, la tuvo el Eibar con un un cabezazo de Arbilla, tras una chilena previa armera. La entrada de Naïm quedó patente con un ligero toque de cabeza del fichaje de invierno, mientras que tanto Menéndez como San José agitaron el frasco para ver si podían rascar algo en un partido anodino.

Y así pudo ser en lo que fueron los minutos más emocionantes de un encuentro en el que lo único bueno fue el punto que se quedó sobre el césped ferrolano tras una racha de seis duelos sin aumentar su casillero.



El juego revuelto de estos últimos minutos llegó con una caída de Raúl llegando en el borde del área de Magunagoitia y que el colegiado no consideró penalti.

Mientras, en el otro lado del campo, Yoel salvó a los suyos de lo que hubiese sido el tiro de gracia, con una mano que envió fuera un balón peinado de Arrillaga. Un Eibar que siguió achuchando con otro lanzamiento de Javier Martínez tras efectuar el córner en la jugada siguiente. El “allegro” racinguista tuvo en Raúl Blanco y en Jauregi a sus ejecutores iniciales, con el de Muxika viendo como un rival le quitaba el balón de los pies cuando se disponía a tirar.

Los verdes protestaron otro posible penalti sobre David Castro, mientras que Manzanara tocó la última nota, con su intento de cabezazo. Un último arreón verde que funcionó cual sacarina en A Malata, con un dulce inicial que, cuando sonó el pitido final, en realidad su sabor no terminó en absoluto de convencer ni a equipo ni afición.

Ficha técnica

Racing de Ferrol: Yoel; Buñuel, Puric (Naldo, min. 63), David Castro, Brais Martínez; Heber (Nacho, min. 69), Señé, Álvaro Sanz (Fran Manzanara, min. 75), Dorrio (Naïm, min 59); Álvaro Giménez (Raúl Blanco, min. 75) y Jauregi.

Banquillo: Bernard, Jesús Ruiz (porteros suplentes), Naïm, Rober Correa, Naldo, Chiki, Nacho, Insúa, Aitor Gelardo, Fran Manzanara y Raúl Blanco.



SD Eibar: Magunagoitia; Cubero (Carrillo, min. 69), Comas, Arbilla, Cristian; Peru Nolaskoain, Matheus (Javi Martínez, min. 69); Corpas, Pascual (Puertas, min. 41), Alkain y Bautista.

Banquillo: Domínguez (portero suplente), Carrillo, Sergio, Arrillaga, Merquelanz, Toni Villa, Puertas, Guruzeta, Arambarri, Javi Martínez e Iker Aldai.



Árbitro: Orellana Cid (colegio andaluz).

Asistentes: Ramos Cinos (colegio cántabro) y Sarmiento Millet (colegio andaluz).

Cuarto árbitro: Román Román (colegio castellanoleonés).

Tarjetas amarillas: Racing Club Ferrol: Josep Señé (min. 44), David Castro (min 57), Puric (min. 63) SD Eibar: Cubero (min. 15), Matheus (min. 36), Comas (min. 55).