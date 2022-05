El Racing tiene tres partidos para seguir mejorando

No se detiene el Racing a pesar de que ya haya asegurado su clasificación para el playoff de ascenso a Segunda. De cara a las tres jornadas que quedan hasta el final de la liga regular, el equipo ferrolano todavía tiene objetivos por alcanzar –asegurar la tercera plaza clasificatoria e incluso aspirar a la segunda–, así que el técnico Cristóbal Parralo no quiere que la plantilla que dirige baje la guardia. Al contrario, recuerda que “el primer objetivo es el partido contra el Athletic B. Hay que ir paso a paso, no dejar de competir en ningún instante”.





Parralo destaca el hecho de haber asegurado el primer objetivo de la temporada tres jornadas antes de que finalice la liga regular. “Lo que ha hecho el equipo y los jugadores tiene mucho mérito y estamos encantados. Así que pase lo que pase la temporada es buena”, explica. Sin embargo, el preparador racinguista recuerda que “eso ya está hecho, así que a partir de ahora vamos a pensar en otras cosas: soñar y luchar por que la temporada sea todavía mucho mejor (lo que significaría acabar logrando el ascenso)”.





Evolución

Segundo en la clasificación del segundo tramo del campeonato, equipo menos batido del grupo 1... pero el Racing todavía tiene cosas que mejorar. Lo recuerda Cristóbal Parralo al explicar que “siempre se puede mejorar, en muchos aspectos. No es uno en concreto”. De ahí que el preparador apueaste por que “si seguimos siendo exigentes con nosotros mismos y analizamos en lo que nos hemos equivocado, podemos seguir mejorando el equipo”. De ahí que recuerde que “mi equipo siempre va a tener margen de mejora y los jugadores también a nivel individual. Siempre hemos de estar detrás de ellos y mentalizarlos para que sigan creciendo y lo vamos a hacer hasta el último día de la presente temporada”.





Es lo que el Racing espera demostrar en el partido que lo va a enfrentar a un rival como el filial del Athletic, del que el preparador destaca que “compite bien, ha conseguido muchos puntos desde la llegada de Patxi Salinas, oero tiene que luchar hasta el final”. Además, el preparador recuerda que “son jugadores jóvenes, rápidos, con ilusión, con muy buen nivel técnico... Asimismo es un equipo que ha rotado bastante a lo largo de la presente temporada liguera”.