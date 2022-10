Racing-Talavera: Confianzas, las justas

Las posiciones de ambos –líder y colista, respectivamente– y la enorme diferencia de puntos –los ferrolanos, dieciséis, y los manchegos, cero– podrían llevar a pensar que el partido que mañana sábado –19.00 horas– disputan Racing y Talavera en A Malata será un paseo para los locales, pero la plantilla de la escuadra verde tiene claro que no será así.



El vestuario, que por primera vez disfruta del liderato –aunque compartido con el Linares–, no quiere abandonarlo en la primera jornada que lo defiende, y menos ante su afición, que sigue respondiendo al gran arranque de temporada con un goteo constante de nuevos abonos, en el camino hacia los 4.000 socios. Tanto jugadores como técnico han insistido mucho estos días en la importancia de no caer en la autocomplacencia y de tener los pies en el suelo. Y es que la experiencia reciente desaconseja afrontar el encuentro de otra manera que no sea con cautela.



El Talavera visitó el estadio de A Malata el pasado 30 de abril, en la jornada 34. El conjunto de Cristóbal Parralo, que ya estaba en puestos de playoff –el tercer lugar en el que acabaría la liga regular–, recibía al conjunto talaverano con la intención de dar un paso casi definitivo en su clasificación para las eliminatorias de ascenso. El Racing acababa de ganar en Logroño a la UD, pero todavía tenía reciente el encuentro ante el Zamora, un equipo que estaba en puestos de descenso –acabaría bajando a Segunda Federación– pero que ganó en el estadio ferrolano, finiquitando así una racha de once jornadas invicto del cuadro verde. Finalmente, el Racing ganó por 1-0, sufriendo y con un gol de Joselu desde el punto de penalti.

Una liga poco casera

A la dificultad de enfrentarse a un equipo que quiere estrenar su casillero de puntos y para el que poder hacerlo ante el líder del grupo I es un acicate, se suma el hecho constatado en las seis primeras jornadas de que las victorias de los equipos locales son esta temporada un poco más caras. El ejemplo es la jornada pasada, en la que de los diez partidos disputados, seis –uno de ellos, el que jugó el Racing en el Nuevo Vivero– los ganaron los contendientes foráneos y solo tres de los conjuntos que ejercían de anfitriones fueron capaces de amarrar los tres puntos en juego.



Sin tanta diferencia como en esta última, en otras dos fechas del calendario los triunfos visitantes fueron más numerosos que los locales. Así, por ejemplo, en la tercera, también con victoria racinguista –en San Fernando, por 0-1–, hubo cinco victorias foráneas por cuatro locales, mientras que en la siguiente hasta cuatro equipos sacaron los tres puntos de feudo rival, por solo tres que lo hicieron ante su afición.



En el global de las seis jornadas –todavía queda por disputar el partido ante el Talavera y el Mérida de la segunda fecha–, ha habido 24 victorias locales, 15 empates y hasta 20 triunfos visitantes.